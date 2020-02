Chi è Ivan Cottini, il ballerino che sarà ospite del Festival di Sanremo 2020 condotto da Amadeus, in prima serata su Rai 1

Scopriamo tutti i segreti di Ivan Cottini, il danzatore che avrà modo di esibirsi nel corso dell’ultimo appuntamento di Sanremo 2020.

Chi è Ivan Cottini

Ivan Cottini, marchigiano classe 1987, coltiva la passione del ballo sin da piccolo.

Diventa noto al grande pubblico quando partecipa al talent show di Amici di Maria De Filippi, in qualità di ballerino, dopo di che partecipa ad alcuni programmi televisivi come ospite, tra i quali Verissimo.

Di bell’aspetto, esordisce anche come modello e si afferma nel settore della moda tra campagne pubblicitarie e shooting fotografici.

Nel 2020 è ospite della quinta puntata della settantesima edizione del Festival di Sanremo condotto da Amadeus.

Famiglia e la sua piccola Viola

Cottini ha una compagna, di nome Valentina, che lo ha reso padre della piccola Viola, la figlia nata nel 2015 che ha trasformato i suoi giorni in una nuova e grande avventura.

Purtroppo, il ballerino ha dovuto fare i conti, negli ultimi anni, con una drammatica scoperta riguardante la sua salute. Il giovane, infatti, scopre di essere affetto da una terribile malattia, la sclerosi multipla, una condizione che gli ha completamente cambiato la vita.

Nonostante ciò, Cottini è riuscito comunque ad andare avanti e a ritrovare la forza con cui lottare grazie all’affetto della sua famiglia, alle sue passioni e al ballo.

Scegliere di mettere al mondo la piccola Viola non è stata, per Cottini, una decisione facile e presa alla leggera. Per inseguire il sogno della paternità, infatti, il ballerino ha dovuto interrompere le cure della sclerosi multipla per un lungo periodo.

A causa di ciò, la sua condizione è peggiorata, ma, in un’intervista rilasciata a Verissimo, l’uomo ha dichiarato: