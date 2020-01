Ivan Cottini, la malattia avanza ‘Presto dovrò lasciare la danza’: lo sfogo dell’ex ballerino di Amici

Ivan Cottini, ex modello ed ex ballerino di Amici, ha fatto un annuncio sui social: “A breve lascerò la danza” ecco il motivo

Il bravissimo ballerino e modello di successo Ivan Cottini, ha deciso di annunciare sui social, una notizia davvero difficile. Il ragazzo qualche anno fa infatti è stato colpito dalla sclerosi multipla, una malattia degenerativa che lo costringe a stare su una sedia a rotelle.

Ivan Cottini l’annuncio choc

L’ex ballerino di Amici, ha annunciato a tutti la sua difficile decisione che riguarda appunto l’abbandono della danza. Fin da piccolo infatti Ivan ha amato ballare ed esibirisi, diventando anche un noto ballerino del programma pomeridiano Amici di Maria De Filippi. Il giovane infatti ha scoperto di essere stato colpito dalla malattia all’età di 27 anni e nonostante il male, ol giovane continua a coronare i suoi sogni e realizzare moltissimi progetti. La sclerosi infatti lo costringe a stare su una sedia a rotelle, ma grazie alla sua determinazione e alla sua forza di volontà è riuscito a dimostrare che l’amore e la passione per la danza, va ben oltre ogni ostacolo.

Ivan Cattini:”Lascio la danza”

Nonostante la sua determinazione e forza d’animo, Ivan non nega che la mattia gli porta molte difficoltà e sacrifici fisici. Il giovane infatti continua ad allenarsi ogni giorno senza sosta, anche quando il suo corpo sta per cedere, come quando fa la chemioterapia. Il ragazzo infatti ogni 3 mesi è costretto a fare delle visite di controllo per curare al meglio la sua malattia che purtroppo ogni giorno diventa sempre più grave.

http://

Lo stesso Ivan infatti ha fatto delle dichiarazioni importanti in una recente intervista:

“Il tempo passa e devo fare i conti con la realtà; penso di ballare ancora per qualche mese e poi mi ritirerò dalle scene. Voglio dedicarmi maggiormente a mia figlia Viola che ha 4 anni e che è ciò che amo di più nella vita. Il mio più grande desiderio sarebbe quello di dare l’addio alla danza da un palco importante come quello di Ballando con le Stelle. Forse proprio perché Milly Carlucci è l’unica che mi ha fatto sentire un vero artista e un vero uomo. Mi ha sottoposto ai provini, e al medesimo iter previsto per le persone che non hanno problemi fisici. Prima di incontrarla mi sembrava che altri personaggi mi trattassero come una sorta di pupo …che scende dalla sedia!”

Insomma sembra che Ivan abbia espresso un grande desiderio e chissà se Milly ne farà tesoro della sua richiesta