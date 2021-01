Italia’s Got Talent 2021, anticipazioni: quando inizia, giurati, ospiti

Al via l’undicesima edizione del programma che dà libero sfogo al talento dei concorrenti con una giuria d’eccezione e molte novità!

Anche per questa edizione saranno previste incredibili esibizioni di artisti provenienti da tutto il mondo.

Scopriamo chi saranno i giurati di questo anno e tutte le novità nel format tra i più seguiti del palinsesto tv!

Italia’s Got Talent: al via l’undicesima stagione

Nonostante la crisi di Governo e la pandemia pervadano anche il palinsesto tv con cambi improvvisi e programmi dedicati all’attualità, alcuni programmi di intrattenimento resistono ottenendo sempre molto successo.

Tra questi si può annoverare Italia’s Got Talent il programma che dà spazio al talento di artisti dei generi più disparati: ballerini, cantanti, imitatori, illusionisti o acrobati.

Non ci sono limiti di età, di provenienza geografica o di tipologia di performance per poter partecipare come concorrenti. Sarà la giuria a decidere chi potrà accedere alle fasi finali del programma.

Lo show è giunto all’attesissima undicesima stagione e l’attesa per l’inizio è alle stelle: ecco quando partirà!

Lo show dei talenti: quando inizia e dove vederlo

L’attesa per gli appassionati del programma è finita: l’undicesima stagione avrà inizio domani sera.

Il giorno prescelto per Italia’s Got Talent è dunque il mercoledì e lo show andrà in onda a partire dalle 21.30 su TV8.

il seguito format si scontrerà con la fiction di Canale 5 Made in Italy anch’essa molto seguita: sarà un testa a testa per scalare la colonnina dello share!

Il canale 8 del digitale terrestre ospiterà dunque ben due ore e quindici minuti di puro intrattenimento: divertimento, commozione ed emozioni forti tutte da scoprire!

Anticipazioni prima puntata: giurati e presentatore

A giudicare le esibizioni sarà la riconfermata squadra delle scorse edizioni: Mara Maionchi, Joe Bastianich, Federica Pellegrini e Frank Matano.

Quest’ultimo sarà alla sua ottava edizione consecutiva e come i colleghi conferma che tra loro vi è un clima sereno e famigliare.

“Siamo una grande famiglia felice”

Ha affermato la bella e brava Federica Pellegrini anche se la vera star amata da tutti è proprio Mara Maionchi.

A condurre la brigata ci sarà ancora una volta Lodovica Comello neo mamma che proverà a gestire anche gli irrequieti concorrenti e giurati che spesso si prodigano in divertentissime gag.

Non resta che sintonizzarsi su Tv8 per godersi la nuova edizione di Italia’s Got Talent!