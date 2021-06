Gli aficionados de L’Isola dei Famosi 2021 tessono le lodi di Matteo Diamante, lo elogiano e lanciano una sottile frecciatina ad Awed e Andrea Cerioli.

Il countdown per la finalissima de L’Isola dei Famosi 2021 è già iniziato e il pubblico non può far altro che osservare, con nuovo interesse indagatore, la personalità poliedrica dei sei naufraghi finalisti.

L’Isola dei Famosi 2021, Matteo Diamante e l’elogio del pubblico

Il popolo del web riconosce le qualità del trentaduenne genovese e lo lusinga sul social network Twitter. Attraverso tweet stringati e coincisi, esprime parole di apprezzamento che somigliano ad un vero e proprio fanatismo:

“è un gran bravo ragazzo, mi piace il suo stile la sua carica! E poi sembra anche sincero in ciò che dice e fa”

Una sincera e convincente apologia:

“un ragazzo educato, gentile, disponibile, genuino. Tra quelli rimasti, merita più di tutti #isola”

Contornato da complimenti a dir poco lusinghieri, il naufrago finalista incassa il meritato riconoscimento del pubblico, a coronamento di un’edizione particolarmente vessata e angariata.

Matteo è un gran bravo ragazzo, mi piace il suo stile la sua carica! E poi sembra anche sincero in ciò che dice e fa! Bravoo #isola — Joker Face (@JokerFa46976382) May 3, 2021

A me Matteo piace , lo trovo sincero si mette in gioco, ed è molto educato bravo Matteo. #isola — Eleonora (@Noraeleh) May 21, 2021

Matteo lo sento proprio un bravo bravo ragazzo🤩#isola — 💫Ginevra💫 (@Ginni2018) May 31, 2021