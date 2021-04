Conosci Matteo Diamante? Età, Uomini e Donne, La Pupa e il Secchione, Ex on the beach e L’Isola dei Famosi

Dalla formazione al successo come influencer, fino ad arrivare alla partecipazione nel programma condotto da Ilary Blasi.

Tra i nuovi concorrenti de L’Isola dei Famosi c’è Matteo Diamante, l’influencer già noto per aver partecipato a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatore.

Il giovane si è anche calato nei panni di pupo de La Pupa e il Secchione e Viceversa.

Ormai ha raggiunto grande notorietà ed è per questo che è stato fortemente voluto nel reality show di Canale 5.

Scopriamo tutto sul ragazzo, che sta già facendo girare la testa a molte donne italiane!

Chi è Matteo Diamante

Nasce a Genova, il 19 aprile del 1989, sotto il segno zodiacale dell’Ariete, e ha quindi 32 anni.

Frequenta l’Istituto Nautico San Giorgio, dopo di che l’Università degli Studi di Genova.

Negli ultimi tempi, è riuscito a imporsi sul web come influencer. Il giovane è molto seguito su Instagram, Tik Tok e Youtube.

Inoltre, è attivo nel settore dell’organizzazione degli eventi. È stato speaker a Radio Venezia e Vocalist in discoteca.

Il giovane è proprietario dell’agenzia Senior, inserita proprio nell’ambito delle pubbliche relazioni.

Matteo ha raccolto varie esperienze nel mondo dello spettacolo a Uomini e Donne, come corteggiatore di Sabrina Ghio, Ex On The Beach e Take Me Out.

E’ stato uno dei tre pupi de La Pupa e il Secchione e Viceversa, mentre nel 2021 è stato uno dei protagonisti di Ex On The Beach.

Il giovane ha appassionato tutti con la sua storia romantica con l’ex fidanzata Nikita, alla quale ha fatto un’emozionante dichiarazione d’amore.

Ora è tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi.

Vita privata e curiosità

Matteo Diamante è molto attivo sui principali social, in particolare su Instagram, dov’è seguito da 342 mila followers.

Per quanto riguarda la sua situazione sentimentale, invece, non è noto se il pupo abbia o meno una fidanzata.