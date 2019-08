Isola dei famosi, ex naufrago si tatua il logo sbagliato del programma – Foto

Ex naufrago de l’Isola dei famosi, si fa tatuare il logo del Reality. Ma qualcosa evidentemente è andato storto: ‘Il logo è sbagliato’. La foto fa il giro del web

L’Isola Dei Famosi è sicuramente tra i Reality più seguiti dell’ultimo decennio. Ed è una esperienza che sicuramente lascia il ‘segno’ per chi vi partecipa.

In queste ore nel centro del mirino un ex Naufrago, ha voluto condividere con i suoi follower, il suo nuovo tatuaggio, ma qualcosa deve essere andato sicuramente storto, perchè come anche i fan non hanno potuto fare a meno di notare, il logo è sbagliato.

Ecco chi è l’Ex naufrago

Sarete sicuramente curiosi di scoprire chi è il misterioso naufrago de ‘L’isola dei Famosi’ che ha deciso di farsi tatuare il logo del Reality.

Si tratta di Yuri Rambaldi, modello, personal trainer ed ex spogliarellista il quale approdò su ‘L’isola dei famosi’ dopo aver superato il televoto a ‘Saranno Isolani’.

Il modello partecipò alla prima edizione italiana di Ex On The Beach su MTV, così dopo la sua esperienza, ha deciso di farsi marchiare la pelle con il logo del programma. Ma come anche molti si sono accorti il logo non è quello giusto.

Ex Naufrago si tatua il logo sbagliato

Yuri Rambaldi si è fatto tatuare il logo del noto Reality sul polpaccio. Adesso non è noto se la scelta sia stata o meno voluta, ma sulla sua pelle è ora tatuato il vecchio logo del programma, che risale alle prime edizioni, per intenderci ai tempi di Simona Ventura.

Infatti nel corso degli anni, il format ha cambiato tre loghi, il primo in unso dal 2003 al 2012. Con il passaggio a Mediaset, il logo è mutato dal 2015 al 2018, e infine l’ultimo utilizzato per l’edizione 2019 del programma in cui ha partecipato anche il modello.

Ecco i loghi delle diverse edizioni de ‘L’isola dei famosi’ messi a confronto con il polpaccio di Yuri Rimbaldi: