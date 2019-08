Dopo l’Isola dei Famosi è arrivata la bella notizia della dolce attesa. Un figlio è sempre una bella notizia, Nina Senicar è in dolce attesa

Nina Senicar, l’ex concorrente della settima edizione de “L’Isola dei Famosi“, è in dolce attesa del suo primo pargoletto. Il padre? Niente di meno che l’attore americano Jay Ellis, che ha fatto impazzire milioni di spettatrici per il suo fisico statuario.

Per la prima volta, in maniera ufficiale, i due sono stati visti insieme nel 2015 e oggi è arrivata la lieta notizia dopo 4 anni di amore folle e stabile: è proprio vero che le favole moderne esistono!

Alessia Marcuzzi, lieta notizia per la sua ex naufraga Nina Senicar

Ricordiamo che la bellissima Nina Senicar ebbe una relazione nel 2011 ( seppur molto breve ) con un ex tronista di Uomini e Donne, celebre programma di Maria de Filippi, Alessandro Pess. Eppure, tra di loro, non scoppiò nulla di veramente duraturo, nonostante la fiammella iniziale della passione: la Senicar, infatti, come uscii sui giornali più tardi, sarebbe stata troppo concentrata sul suo lavoro.

Il loro amore, però, finì alla fase dell‘innamoramento: una fase iniziale fatta solo di idealizzazioni e pura passione. Naufragò dopo poco tempo a causa di una netta differenza di natura mentale e ideologica e la distanza fisica.

Ad oggi, la modella Serba, tuttavia, si è rifatta una vita con il suo statuario attore americano. Hanno, infatti, coronato il sogno di metter su famiglia: il bambino che cresce dentro il grembo di Nina Senicar è frutto di un amore desiderato, voluto, sudato.

E, in più, Nina Senicar è decisamente considerata una delle donne più ambite e desiderate d’Italia: bella, intelligente e con la testa sulle spalle, dal suo ingresso all’Isola dei Famosi ha conquistato intere platee di persone che, inizialmente, non la vedevano di buon occhio.