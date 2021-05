L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi look 16° puntata: sexy kimono e Swarovski

La sedicesima puntata del reality ha mostrato ancora una volta l’eleganza di Ilary Blasi con un outfit particolare e sensuale.

La neo quarantenne Ilary Blasi ha sfoggiato ancora una volta durante la diretta de L’Isola dei Famosi una forma perfetta sottolineata alla perfezione dall’abito monocolore stile Japan che indossava.

Ecco brand e dettagli del look di Ilary Blasi che ha infiammato il web!

L’Isola dei Famosi, puntata 16: il look Japan di Ilary Blasi

Ieri sera lunedì 10 maggio è andata in onda una nuova puntata in diretta dell’Isola dei Famosi condotto come sempre dalla bellissima Ilary Blasi.

La padrona di casa del reality è ormai un’icona di stile ed i suoi fan non vedono l’ora di scoprire cosa indosserà la loro beniamina in ogni puntata.

Ieri sera Ilary indossava un elegante abito in stile giapponese. Il kimono nero del marchio Lia Stubbla avvolgeva la conduttrice lasciando elegantemente scoperta la gamba destra grazie ad un profondo spacco.

Anche il décolleté era evidenziato dalla profondissima scollatura e dalle spalle scoperte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Closet Italy 💗 (@closet_italy)

Punto di luce erano le scarpe gioiello a stiletto con Swarovski ed i mega orecchini a marchio Bozart Bijoux.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi Fanpage (@ilary_blasi_fanpage)



Make up e hair styling ricercato super liscio ad opera di Laura Barenghi e Alessia Solidani.

L’Isola dei Famosi, polemiche e ascolti in calo

L’Isola dei Famosi arranca negli ascolti e Mediaset ha già preso una decisione rispetto alla collocazione settimanale del reality.

Le puntate del giovedì sono infatti state sospese anche vista la sovrapposizione con i cugini di Supervivientes che rendevano difficoltosa la messa in onda in diretta.

Sarà bastata la scelta di spostare la seconda puntata della settimana a premiare gli ascolti?

Quello che emerge intanto in queste ore è che non si placano le polemiche riguardo presunti “favoritismi” nei confronti di alcuni concorrenti come Beatrice Marchetti (unica su Playa Imboscada) o i giovani Awed e Matteo.

L’ultima polemica in ordine di tempo riguarda lo spoiler involontario commesso da Ilary Blasi durante la diretta di oggi che ha sollevato le furie del web.

LEGGI ANCHE → L’Isola dei Famosi, Ilary spoiler Playa Imboscada ma nessuno reagisca: scatta la bufera sul web

Quale sarà il destino del reality? Gli ascolti si risolleveranno con la trovata di riunire il gruppo dei naufraghi?

Per scoprire cosa accadrà e tutti i segreti degli outfits delle vostre star preferite continuate a seguirci!