Scoppia il caso Playa Imboscada a L’Isola dei Famosi: i naufraghi ne erano già a conoscenza? Ecco cosa è accaduto!

Durante la diretta di ieri sera un caso più unico che raro ha lasciato tutti a bocca aperta: Ilary Blasi si è lasciata sfuggire uno spoiler bomba ma non ha sortito reazioni.

Il web è insorto: ecco cosa pensano i fan, l’Isola rischia un nuovo calo di ascolti?

L’Isola dei Famosi, durante la diretta accade di tutto

L’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, la numero 16, è andata in onda come di consueto lunedì sera 10 maggio ed ha lasciato il segno!

Tra eliminazioni inaspettate e ritorni di fiamma in studio la puntata è stata di sicuro tra le più movimentate. Ad essere eliminata al televoto è stata Francesca Lodo mentre Emanuela e Fariba sono state salvate contro le previsioni.

Non solo, il ritorno di Vera Gemma in studio – bellissima nel suo outfit supersexy ed abbagliante – ha scatenato una “guerra” ironica tra lei ed Ilary che la punzecchiava sul fidanzato Jeda e la sua gelosia nei suoi confronti.

Ma il momento clou è avvenuto durante una prova, mentre Ilary era collegata con Massimiliano Rosolino e due naufraghe: scopriamo tutto!

Ilary Blasi spoilera ma nessuno se ne accorge: sul web esplode la polemica

La conduttrice Ilary Blasi è amata dai suoi fan oltre che per la sua bellezza impareggiabile anche per la sua spontaneità davanti alle telecamere. Spesso ciò ha portato la conduttrice romana a commettere delle gaffe sempre molto divertenti e ad aver rischiato di rivelare ai naufraghi alcuni particolari.

Questa volta però Ilary non è riuscita a frenarsi in tempo dando ai concorrenti quello che è un vero e proprio spoiler!

Durante il collegamento con l’Honduras intorno alle 23.30, dopo la prova eseguita da Valentina Persia e Rosaria Cannavò, la Blasi ha rivelato inavvertitamente l’esistenza di una “Playa Imboscadissiima” di cui i naufraghi non dovrebbero sapere nulla.

“Rosaria.. abbiamo spiegato le prove, siamo andati a Playa Imboscada, siamo andati in pubblicità e sei durata due secondi.. abbiamo fatto cinema!”

A lasciare a bocca aperta il popolo del web, oltre allo spoiler in sé, è stata la reazione inesistente sia dei concorrenti che dagli ospiti in studio e della stessa Ilary Blasi.

Perché nessuno ha reagito si chiedono i fan sui social? È possibile che nessuno si sia accorto di quanto detto? Oppure i naufraghi erano già a conoscenza della cosa, forse perché ormai se lo aspettano?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Per scoprire quali saranno le eventuali reazioni dei naufraghi non resta che attendere venerdì prossimo per una nuova puntata de L’Isola dei Famosi!