Ilary Blasi ha incantato anche nella 13′ puntata per classe ed eleganza, ecco tutti i segreti del suo look in nero da capogiro!

Puntata speciale dell’isola dei Famosi 2021 tra emozioni e nuovi arrivi.

Ad illuminare lo studio, come sempre è stata Ilary Blasi con il suo look total black con spacchi e trasparenze da togliere il fiato.

L’Isola dei Famosi, il look di Ilary per la 13′ puntata: piume e trasparenze

La puntata del reality della sopravvivenza, in onda per l’appuntamento del giovedì è andato in onda in differita per evitare sovrapposizioni con Supervivientes.

La scelta di proseguire con i due appuntamenti settimanali non sta riscuotendo il successo sperato ma i fan dell’Isola non perdono una puntata ed uno dei motivi è la curiosità di scoprire i look sempre diversi della conduttrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da EmilyNews (@emilynews.ita)

Per la serata del 29 aprile la Blasi ha scelto un outfit in total black con l’abito fasciante a marchio Nervi Milano. L’abito risaltava la figura di Ilary, con uno spacco profondo nella gonna ed un corpetto di piume e trasparenze con un vedo non vedo sul décolleté da infarto.

Ai piedi Ilary calzava dei sandali décolleté con tacco a stiletto in pendant col vestito a marchio Casadei, prezzo 750€.

Per i maxi orecchini in nero e cristallo, la moglie di Totti si affidata come sempre a Bozart Bijoux mentre per l’acconciatura anche stasera inconfondibile la mano di Alessia Solidani. Un’acconciatura molto particolare semiraccolto sulle tempie e sciolto sulle spalle.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Solidani (@alessiasolidani)

Ilary Blasi spegne 40 candeline e pensa al quarto figlio

Un outfit strepitoso che univa eleganza e novità, perfettamente vestito da una Ilary Blasi in ottima forma. La conduttrice ha appena spento le sue prime 40 candeline nonostante per lei il tempo sembra davvero essersi fermato.

Ilary infatti è in forma smagliante, e sta vivendo un bellissimo momento sia professionale (con la conduzione del reality) sia personale. Ha infatti confessato proprio di recente di essere pronta a pensare ad un quarto figlio con l’amatissimo consorte, l’ex capitano della Roma Francesco Totti come ha dichiarato al settimanale DiPiù..

Ci uniamo agli auguri di buon compleanno per Ilary e per sapere cosa indosserà la prossima puntata de L’Isola dei Famosi continuate a seguirci!