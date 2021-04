Lia Stublla, chi è la stilista degli abiti di Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi

Abbiamo scoperto chi è la disegnatrice degli outfit meravigliosi indossati dalla nota conduttrice televisiva.

Da quando è iniziato il reality show di Canale 5, L’Isola dei Famosi, non si è fatto altro che parlare degli abiti di Ilary Blasi.

La celebre conduttrice televisiva, infatti, indossa outfit incredibili, che fanno invidia a molte telespettatrici.

In tanti si chiedono chi ci sia dietro questi meravigliosi abiti ed ecco che ve lo sveliamo. Abbiamo scoperto tutto sulla disegnatrice!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LS (@liastubllaofficial)

Chi è Lia Stublla

Lia Stublla è la celebre stilista che firma i vestiti di Ilary Blasi. E’ nata nel 1987, ha 34 anni e viene dal Kosovo.

Appassionata di moda sin da piccola, nel 2010 fonda il marchio LS, sotto il quale lavora da più di 10 anni e con cui ha firmato le sue incredibili creazioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LS (@liastubllaofficial)

Come ha raggiunto il successo

Lia ha iniziato il suo percorso creando un piccolo atelier in casa, dove ospitava i suoi clienti. Successivamente, ha comprato una casa intera e ha portato avanti il suo piano.

Lia Stublla è oggi la stilista di importanti personaggi dello spettacolo come Georgina Rodriguez, Belen Rodriguez e naturalmente la nostra Ilary Blasi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LS (@liastubllaofficial)

Lia Stublla è molto attiva sui social, in particolare su Instagram, piattaforma tramite cui annuncia di aver attivato le spedizioni in tutto il mondo!

Grazie alle meravigliose influencer e vip che indossano i suoi abiti, Lia è diventata davvero tanto conosciuta in tutto il mondo e ora anche le persone comuni vogliono possedere le sue creazioni.

Non ci rimane che fare tanti auguri alla celebre stilista di Ilary Blasi e continuare a vedere l’Isola dei Famosi per conoscere altri imperdibili look!