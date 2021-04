Nuova puntata del reality di Canale 5 in diretta stasera: chi sbarcherà in Honduras e chi sarà eliminato? Ecco le anticipazioni!

Al timone del reality più estremo di tutti la conduttrice romana Ilary Blasi accompagnata dagli opinionisti e dai molti ospiti in studio.

Questa sera per il consueto appuntamento del giovedì ci saranno molte soprese: un nuovo atteso naufrago sbarcherà sull’isola ed un altro dovrà affrontare il televoto.

Se vuoi scoprire le anticipazioni de L’Isola dei Famosi 2021 del 29 aprile continua a leggere!

L’Isola dei Famosi 2021, puntata del 29 aprile: l’arrivo di Moser

Una nuova puntata dell’Isola dei Famosi del giovedì andrà in onda come di consueto registrata, per dar spazio alla diretta dei “cugini” di Supervivientes, dove la nostra Valeria Marini sta generando dinamiche sempre più discusse.

Secondo le anticipazioni questa sera dovrebbe finalmente essere la volta buona per lo sbarco dell’atteso quinto nuovo naufrago. Stiamo parlando di Ignazio Moser, che originariamente sarebbe dovuto sbarcare assieme agli altri 4 “Arrivisti”.

L’ex ciclista ed ex gieffino però era rimasto bloccato in Messico per aver perso l’aereo ed a causa di problemi organizzativi, il suo ingresso è slittato fino ad oggi, per la delusione di tutti i suoi fan.

Ora però il momento è giunto e Moser è pronto a piombare tra i naufraghi: come reagiranno i nuovo compagni di avventura e soprattutto la fidanzata Cecilia Rodriguez riuscirà a non essere gelosa delle altre naufraghe.

L’Isola dei Famosi: chi sarà il nuovo eliminato?

Dopo la puntata scoppiettante di lunedì scorso in cui si sono scontrate nella sfida al televoto Vera Gemma e Fariba Tehrani. Tra le due ad avere la peggio è stata proprio la bionda figlia di Giuliano Gemma che ha dovuto lasciare l’Isola definitivamente nello sconforto degli opinionisti in studio.

Questa settimana in nomination ci sono Roberto Ciufoli, Manuela Ferrera, Miryea Stabile ed Ubaldo Lanzo: chi tra di loro sarà costretto ad abbandonare il gioco per la decisione del pubblico da casa? E cosa accadrà ai gruppi dei Primitivi e degli Arrivisti che saranno messi ulteriormente alla prova?

Per scoprire cosa accadrà in puntata non resta che sintonizzarsi su Canale 5 a partire dalle 21.20 ed in streaming sulla piattaforma Mediaset Play.