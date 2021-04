Asia Argento si esibisce in una sfuriata epocale dal sapore dittatoriale. Sgrida i naufraghi de L’Isola dei Famosi e supporta la sua amica Vera Gemma.

Non vuole sentir ragioni, Asia Argento. Incontenibile, irruenta come non mai, l’attrice romana si esibisce in un sfuriata colossale. Mette in riga i naufraghi de L’Isola dei Famosi, rei di aver intralciato l’avventura televisiva di Vera Gemma.

L’Isola dei Famosi 2021, Asia Argento perde il self control e incenerisce i naufraghi

Dopo esser stata spietata e irrispettosa nei confronti di Vera Gemma, alla sporca cinquina de L’isola dei Famosi tocca subire l’ira funesta di Asia Argento. In collegamento dallo studio televisivo di Canale 5, l’attrice romana inizia esternando tutto il suo rancore nei confronti di Gilles Rocca:

“Prima che Vera partisse per l’Isola, sapevo che ci sarebbe stato Gilles Rocca, mi sono permessa e gli ho scritto un messaggino nonostante non lo conoscessi: ‘Preteggi mia sorella, vedrai vi troverete bene’ e lui mi ha risposto con l’emoji del muscolo. Ho visto come l’ha difesa… si è rivelato una iena”

Con la sua proverbiale asprezza e virulenza, Asia Argento prende le difese della sua storica amica e asfalta Awed:

“Awed incommentabile. Fa le scaramucce come alle elementari!”

Il ciclone Argento non fa sconti. Parla anche di mancanza di solidarietà femminile e le sue esplicite accuse lasciano trasparire una totale assenza di stima e considerazione nei confronti delle naufraghe, quali Valentina Persia, Angela Melillo, Francesca Lodo e Miryea Stabile.

questa puntata mi ha donato un nuovo amore: ASIA ARGENTO #isola — Isohard lover (@Njw48) April 26, 2021