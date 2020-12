Inps, tutti i bonus del 2021: in arrivo fino a 1000 euro da gennaio

Arrivata la conferma: sono previsti anche per il 2021 numerosi bonus Inps, ecco quali sono e a chi spettano.

Dal bonus bebè al bonus asilo oltre al bonus vacanza e Irpef. Ecco tutte le dritte per non farsi scappare i bonus 2021!

Economia 2020 e 2021: situazione in crescita?

Il 2020 e stato un anno molto difficile per l’economia mondiale ed anche per quella del nostro Paese.

L’emergenza della pandemia ha portato a restrizioni che spesso hanno inciso negativamente sull’aspetto economico di molti settori. L’anno si è chiuso con un bilancio molto negativo, registrando un PIL per il 2020 che potrebbe fermarsi al -9%.

Secondo le stime però nel 2021 potremmo assistere ad una risalita fino a +4%. A rivelarlo sarebbero proprio le stime effettuate dagli esperti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come riporta anche Trend Online.

Tutti i bonus Inps previsti per il 2021

Una situazione dunque che si è andata aggravando soprattutto per le famiglie ed i lavoratori. I tassi di disoccupazione risultano tragicamente in aumento, molte attività hanno chiuso durante l’emergenza e non hanno più potuto riaprire.

Ciò ha avuto come conseguenza la perdita del lavoro per molti italiani ed ulteriore aggravio della situazione la si potrebbe avere dopo il termine del blocco dei licenziamenti ovvero a marzo 2021.

Per tali ragioni i bonus previsti dal Governo per sopperire almeno in parte a tale crisi sono risultati molto importanti. Chi pensava che tutti i benefici si chiudessero con la fine dell’anno però avranno una bella notizia: anche per il 2021 sono previsti utili bonus.

Ecco quali sono per un ammontare di 1000€ a partire da gennaio!

Bonus Irpef di 100€: confermato in busta paga

La prima buona notizia riguarda il bonus Irpef, che è stato approvato e riconfermato anche per il prossimo anno.

Per tale bonus i lavoratori che hanno i requisiti previsti lo riceveranno in busta paga anche nel 2021.

Il bonus in questione consiste nell’abbattere l’Irpef calcolata sulla busta paga: ciò porterà nella pratica uno stipendio più corposo.

Bonus bebè: fino a 160 euro mensili

Per chi temeva che il bonus bebè non sarebbe stato riconfermato è giunta una buona notizia. Notizia fresca è che il Governo ha approvato tale sostegno anche per il 2021 ed il 2022.

Alle famiglie che avranno un bimbo/a o adotteranno nel periodo compreso tra il 1* gennaio ed il 31 dicembre 2021 spetterà una somma mensile.

L’importo varierà a seconda dell’Isee famigliare e sarà maggiorato del 20% per un secondo figlio nato o adottato . Le tre fasce sono le seguenti:

– Isee fino a 7mila euro: l’importo sarà di 160€ al mese

– Isee tra 7mila e 40mila euro: 120€ mensili

– Isee sopra i 40mila euro o senza presentare da DSU: 80€ al mese.

Bonus mamma: 800 euro dal 7′ mese

Anche per quanto riguarda il bonus mamma la buona notizia è che sarà possibile ottenerlo anche nel 2021.

A disposizione delle neo mamme sono stati previsti 800€ in una soluzione una tantum.

Ad averne diritto saranno le mamme che partoriranno o adotteranno nel 2021.

Per averne diritto si dovrà presentare la domanda all’Inps a partire dal settimo mese di gravidanza con allegato un certificato apposito rilasciato dal SSN.

Non sarà necessaria l’Isee in questo caso ma solo la residenza in Italia e lo stato di gravidanza accertato dal settimo mese o il, certificato di nascita se si presenta la domanda dopo la nascita o l’adozione.

Bonus asilo nido: aumentato fino a 3000 euro

Tra i sostegni alla genitorialità già introdotti negli anni scorsi rientra anche il bonus asilo nido. Tale misura risale infatti al 2016 e nel 2019 è stato aumentato da 1000 a 3000 euro.

Il bonus, che servirà per sostenere le spese effettuate dalle famiglie per i servizi educativi rivolti a bimbi sotto i tre anni, viene conteggiato sulla base di tre fasce dell’Isee minorenni:

– Fino a 25mila euro: bonus da 272,72 euro per 11 mesi fino ad un totale di 3000€ annuali.

– Da 25mila a 40mila euro: bonus di 227,27€ per 11 mesi per in totale di 2500€ all’anno.

– Superiore a 40mila euro: bonus da 135,37 per 11 mesi fino a 1500€ annui.

Bonus vacanze: da 150 a 500 euro a famiglia!

Novità assoluta del 2020 invece è il bonus vacanze già sperimentato durante la passata estate.

Sarà possibile usufruirne anche per il prossimo anno dunque, a patto di rispettare i tempi massimi per la presentazione delle domande, ovvero il 30 giugno 2021.

La cifra che sarà possibile ottenere varia dai 150 ai 500 euro a seconda dei seguenti parametri:

– 1 persona per nucleo famigliare: 150€

– 2 persone per nucleo famigliare: 300€

– 3 o più persone per nucleo famigliare: 500€

I limiti di reddito però sono chiari: l’Isee non, deve essere superiore ai 40mila euro.

Il bonus dovrà essere utilizzato per supportare le spese effettuate presso strutture ricettive in tutta Italia.

Nonostante la difficile situazione economica dunque, anche secondo le stime dei tecnici del Tesoro, la ripresa è possibile. Tutti i sostegni previsti come abbiamo appena visto, saranno da supporto per la crescita economica che si spera avverrà nel 2021.