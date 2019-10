Ingrassare potrebbe esporti al rischio cancro: ecco perché

La gestione del peso è una sfida per molte persone che, spesso, si ritrovano ad affrontare l’obesità. L’aumento di peso, però, potrebbe esporti maggiormente al rischio cancro. Ecco perché.

Ingrassare e rischiare il cancro: ecco perché

Ingrassare non è salutare per il corpo e potrebbe esporlo maggiormente al rischio cancro.

Non solo: è anche deleterio per l’organismo, che risulta maggiormente esposto a patologie gravi, tra cui diabete, malattie cardiache e alcuni tipi di cancro.

Secondo una ricerca dell’American Cancer Society, si ritiene che l’eccesso di peso corporeo sia responsabile di circa l’8% di tutti i tumori negli Stati Uniti, nonché di circa il 7% di tutti i decessi per cancro.

I ricercatori hanno scoperto che essere in sovrappeso o obesi piuò far insorgere il cancro al seno nelle donne dopo la menopausa.

Non solo: si parla anche di cancro del colon-retto e i tumori dell’endometrio, dell’esofago, dei reni e del pancreas.

E il fatto di ingrassare potrebbe essere collegato a tumori della cistifellea, del fegato, della cervice e dell’ovaio, nonché al linfoma non Hodgkin, al mieloma multiplo e alle forme aggressive di cancro alla prostata.

I ricercatori pensano che l’eccesso di peso possa aumentare il rischio di cancro perché può portare a cambiamenti nel corpo che includono:

Disfunzione del sistema immunitario e infiammazione;

Cambiamento di livelli di alcuni ormoni, come insulina ed estrogeni;

Fattori che regolano la crescita cellulare, come il fattore 1 di crescita insulino-simile (IGF-1);

Proteine ​​che influenzano il modo in cui il corpo utilizza determinati ormoni, come la globulina legante gli ormoni sessuali.

Aumento di peso e cancro: come sono connessi?

La connessione tra peso e rischio di cancro è complicata. Perché?

Gli studi suggeriscono che il rischio per alcuni tipi di cancro sembra essere aumentato maggiormente per le persone che erano in sovrappeso come bambini o giovani adulti, rispetto a quelle che hanno guadagnato peso in tarda età.

Inoltre, avere grasso extra nella zona della vita può aumentare il rischio di alcuni tipi di cancro rispetto ad avere grasso extra nei fianchi e nelle cosce.

Anche se aumentare di peso può elevare il rischio di cancro, non è chiaro se perdere peso riduca il rischio.

Ma ci sono prove crescenti che la perdita di peso potrebbe ridurre il rischio di cancro al seno (dopo la menopausa), forme più aggressive di cancro alla prostata e forse anche altri tumori.