Drammatico incidente sul lavoro questa mattina a Grizzani Morandi, Bologna. Un operaio di 57 anni è morto dopo un volo di 10 metri.

La vittima dell’incidente sul lavoro avvenuto in provincia di Bologna stava lavorando sul tetto di alcuni capannoni, quando la copertura avrebbe ceduto. L’operaio è morto sul colpo dopo un volo di 10 metri.

Incidente sul lavoro

Nuovo incidente sul lavoro questa mattina a Grizzani Morandi, Bologna. Come riferisce anche Fanpage, un operaio di 57 anni è morto dopo un volo di 10 metri.

L’operaio sarebbe accidentalmente precipitato dal tetto di un capannone su cui stava eseguendo dei lavori di manutenzione. Il dramma si è consumato questa mattina, poco dopo le 8, nei depositi di una concessionaria di auto a Rioveggio, nel bolognese.

La vittima del drammatico incidente è Silvano Stefanelli, 57 anni. L’uomo era socio della ditta edile che stava eseguendo i lavori.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una parte del tetto su cui l’operaio stava lavorando avrebbe improvvisamente ceduto. Stefanelli è precipitato nel vuoto, per oltre 10 metri, prima di schiantarsi al suolo.

Nonostante il celere arrivo dei soccorsi per lui non c’è stato nulla da fare: il 57enne è morto sul colpo.

Operaio morto a Cairo Montenotte

Ieri mattina, martedì 21 luglio, un altro drammatico incidente è avvenuto a Cairo Montenotte, in provincia di Savona.

Un operaio di 54 anni è infatti morto schiacciato, mentre lavorava alla ristrutturazione della Tirreno Power. Il 54enne, Carlo Ravera, è rimasto ucciso sotto un peso, che gli ha compresso il torace.

Un urto pesantissimo, che non gli ha lasciato scampo. Gli altri operai, presenti al momento dell’incidente, hanno immediatamente allertato i soccorsi, ma per Ravera non c’è stato nulla da fare.

Lo scorso lunedì, 20 luglio, altri due operai di 29 e 53 anni, sono morti in un cantiere edile della capitale. Paolo Pasquali e Stefano Fallone stavano lavorando nel cantiere di Vigna Murata, quando sono precipitati dal tetto.