Brutto incidente stradale per Edelfa Chiara Masciotta: ‘Investita da un’auto’ ricoverata in ospedale’

Brutto incidente stradale per Edelfa Chiara Masciotta: ‘Investita da un’auto’ ricoverata in...

Edelfa Chiara Masciotta, incidente per l’ex Miss Italia investita da un’auto a Torino: “Naso rotto e traumi”

Ha raggiunto la notorietà in seguito alla partecipazione e alla vittoria al concorso di bellezza nazionale Miss Italia. Secondo quanto riportato dalla rete, Edelfa Chiara Masciotta è stata vittima di un incidente a Torino: ecco cosa le è successo.

Edelfa Chiara Masciotta, incidente a Torino

Correva l’anno 2005 quando Edelfa Chiara Masciotta ha preso parte alla concorso di bellezza nazionale Miss Italia, classificandosi al primo posto dall’attore Bruce Willis in veste di presidente di giuria e da Miss Italia 2004 Cristina Chiabotto. Nel corso della sua carriera, ha partecipato a numerosi programmi di successo e sul piccolo schermo è noto per alcuni ruoli secondari in serie televisive come Le tre rose di Eva e Che Dio ci aiuti nel ruolo di Beatrice.

Nelle ultime ore circola sul web una notizia che la vede, al suo mal grado, protagonista di un incidente a Torino.

Investita da un’auto a Torino

L’ex miss Italia, Edelfa Chiara Masciotta, è stata investita da un’auto in pieno nel centro di Torino. La moglie del calciatore della Salernitana, Alessandro Rosina, in seguito all’impatto con l’autovettura in Corso Matteotti ha riportato ferite e traumi, soprattutto al setto nasale. In una intervista rilasciata a Repubblica, Edelfa Chiara Masciotta ha spiegato che è stata trasportata in ospedale perché il suo naso era ridotto davvero male:

“Sono stata investita in corso Matteotti e il mio naso era messo davvero male. Dopo l’intervento ne avrò ancora per una settimana poi passerà anche il gonfiore. Per fortuna che siamo venuti qui…”

Per fortuna nulla di grave per l’attrice piemontese, solo grande spavento. La redazione di LettoQuotidiano le augura una pronta guarigione.