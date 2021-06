Ca’ Noghera, un terribile incidente stradale toglie la vita ad un 74enne

Nell’incidente avvenuto alle 4 del mattino sono rimaste coinvolte altre due persone le quali sono state trasportate subito in ospedale.

Un tragico incidente stradale nella notte ha tenuto impegnati i vigili del fuoco di Ca’ Noghera a Mestre fino alle 4 di mattina. Nello specifico due auto si sono scontrate all’incrocio tra via Triestina e via Paliaga.

L’incidente sarebbe stato causato da uno stop non rispettato

Nell’impatto ad avere la peggio è stato un 74 enne il quale, nonostante i soccorsi, non ce l’ha fatta. Solamente feriti, invece, gli altri due uomini coinvolti nell’incidente i quali sarebbero stati portati in ospedale per accertamenti ma non dovrebbero essere in condizioni gravi.

I vigili del fuoco, quindi, appena arrivati sul luogo dello schianto hanno trovato una Seat Ibiza rossa completamente distrutta con il 74enne ancora incastrato al suo interno. Nonostante siano riusciti, quindi, a tirar fuori l’uomo per lui non ci sarebbe stato più nulla da fare.

Le operazioni di soccorso sono andate avanti per circa due ore

La vittima, inoltre, sarebbe stata identificata come un abitante del Sandonatese. Gli altri due uomini feriti, invece, sarebbero stati rispettivamente il guidatore ed il passeggero a bordo di una Volkswagen Golf.

Quest’ultimi, infine, sono stati presi in cura dai medici del Suem e trasportati all’ospedale per ulteriori controlli. Dopo un’attenta analisi effettuata dalla polizia locale sarebbe stata definita anche la dinamica del sinistro.

Nello specifico lo schianto sarebbe stato causato da uno stop non rispettato da parte del veicolo che si immetteva sulla Triestina in direzione Jesolo. Proseguono però le indagini, infatti, i feriti appena dimessi saranno sottoposti all’alcool test per andare a chiarire ulteriori dinamiche attorno allo schianto.

Leggi anche —> Tragico incidente a Qualiano: muore a 30 anni mentre si reca a lavoro