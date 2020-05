Incidente sulla Salaria, scontro tra auto e moto: morto un centauro 26enne

Incidente nel pomeriggio di ieri, sabato 30 maggio, sulla Salaria. A scontrarsi un’auto e una moto. Ad avere la peggio il motociclista.

Il centauro, un 26enne romano, è morto sul colpo. L’incidente sulla Salaria è avvenuto all’altezza del bivio per Poggio San Lorenzo.

Drammatico incidente stradale sulla Salaria nel pomeriggio di ieri sabato 30 maggio. Come riferisce anche Fanpage, un’auto ed una moto si sono scontrate all’altezza del chilometro 60,200, poco prima del bivio per Poggio San Lorenzo.

Ad avere la peggio il centauro, un 26enne romano, che è praticamente morto sul colpo. Nonostante l’arrivo dell’elisoccorso, pronto per trasferire il 26enne all’ospedale Gemelli di Roma, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

L’impatto è stato talmente violento da farlo sbalzare dalla moto e impattare sull’asfalto. Il traffico è rimasto bloccato a lungo sul tratto autostradale in cui è avvenuto l’incidente.

La Polizia stradale ha effettuato i rilievi del caso per accertare eventuli responsabilità dell’incidente.

Incidente in Val Camonica

Un altro drammatico sinistro è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorsi in Val Camonica.

Due ragazze di 20 e 21 anni, di ritorno da una serata in pizzeria, hanno perso la vita nel tragico schianto. Altre cinque persone sono rimaste ferite, due in maniera grave.

Le due vittime, Giulia Vangelisti 21 anni e Claudia Marioli, 20, viaggiavano su una Opel Corsa in direzione sud. Dai primi riscontri, sembra che un’Audi, che viaggiava in direzione opposta, abbia preso in pieno l’Opel, in località Toroselle.

Per le due ragazze non c’è stato nulla da fare. Sull’Audi viaggiavano 5 persone, tutte di età compresa tra i 30 ed i 40 anni. Due di loro sono rimasti gravemente feriti.

Pare che i 5 fossero operai che rientravano da una settimana di lavoro in Svizzera.