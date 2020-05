Drammatico incidente nella notte, tra Esine e Darfo, in Val Camonica. Due ragazze di 20 e 21 anni hanno perso la vita.

In condizioni gravi due dei cinque feriti. L’incidente in Val Camonica è avvenuto lungo la Statale 42, in località Toroselle.

Incidente in Val Camonica

Drammatico incidente nella notte lungo la Statale 42, in Val Camonica, nel tratto che collega Darfo Boario Terme ed Esine nel Bresiciano.

Come riferisce anche Fanpage, due ragazze di 20 e 21 anni sono morte nel tragico schianto. Altre cinque persone sono rimaste ferite, due in maniera seria.

Le due vittime, Giulia Vangelisti 21 anni e Claudia Marioli, 20, entrambe della Val Camonica, viaggiavano su una Opel Corsa in direzione sud. Per cause ancora da accertare, un’Audi che viaggiava in direzione opposta si è scontrata con l’Opel, in località Toroselle.

Per le due ragazze non c’è stato nulla da fare. Sull’altra auto viaggiavano 5 persone, tutte di età compresa tra i 30 ed i 40 anni. Due di loro sono rimasti feriti in maniera molto seria. Pare che i 5 stessero rientrando da una settimana di lavoro in Svizzera.

S’indaga sulla dinamica dell’incidente

I due operai rimasti gravemente feriti sono un33enne di nazionalità tunisina e un 38enne di origini albanese.

Sulla dinamica del drammatico incidente stanno indagando gli agenti della polizai stradale di Darfo, giunti sul posto per i rilievi del caso.

Giulia e Claudia avevano appena trascorso una serata in pizzeria e stavano facendo rientro a casa ad Esine, dove entrambe vivevano.

Tanti i messaggi di cordoglio che alla notizia della tragica morte delle due giovanissime hanno invaso le bacheche social.

Da una prima ricostruzione dell’incidente, sembra che l’Audi abbia sbandato in curva, prendendo in pieno l’auto delle due ragazze. Ipotesi questa ancora da verificare. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre i corpi delle vittime dalla vettura.