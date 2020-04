Incidente a Pistoia, precipita dal tetto di casa: morto 61enne

Dramma a Pistoia, dove un uomo è morto dopo essere precipitato dal tetto di casa, mentre stava facendo dei lavori di ristrutturazione.

Non ce l’ha fatta Piero Ciatti, il 61enne caduto dal tetto della sua abitazione a Pistoia. L’uomo è morto poco dopo il trasferimentoin ospedale.

Incidente mortale a Pistoia

Incidente mortale avvenuto nel pomeriggio di ieri a Fognano di Montale, in provincia di Pistoia. Come evidenzia anche Fanpage, un ex operaio tessile in pensione, Piero Ciatti, era salito sul tetto di un’impalcatura nei pressi dell’abitazione colonica di proprietà della famiglia.

L’uomo, 61 anni, stava facendo dei lavori di ristrutturazione in un fabbricato proprio accanto alla sua casa, quando è precipitato nel vuoto.

Un volo di 4 metri che, nonostante l’arrivo celere dei soccorsi, si è rivelato mortale. L’uomo è caduto battendo violentemente la testa più volte. Quando i familiari l’hanno ritrovato, il corpo di Ciatti, già in coma, era in un posto talmente stretto, che anche i soccorsi sono stati difficili.

Morto in ospedale

Trasferito in condizioni disperate all’ospedale Pegaso di Careggi, con l’elisoccorso, il 61enne è morto poco dopo il suo arrivo. I medici lo hanno sottoposto ad un’operazione d’urgenza, che però non è bastata a salvargli la vita.

Non si conosce con esattezza l’ora della caduta, visto che quando il 61enne è precipitato, nella casa colonica di famiglia non c’era nessuno. L’allarme è scattato quando alcuni familiari si sono resi conti che il corpo di Ciatti era riverso a terra su un’armatura di tondini di ferro, sulla quale poi avrebbe dovuto riversare una colata di cemento.

Una corsa disperata in ospedale, che non è bastata a strapparlo alla morte. È possibile che il 61enne abbia accusato un malore al momento della caduta, che potrebbe avergli fatto perdere l’equilibrio, facendolo precipitare nel vuoto.