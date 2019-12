Incidente bus e camion, l’avvocato smentisce le notizie divulgate: “Ecco cosa è successo all’autista”

L’avvocato difensore dell’autista che ha provocato l’incidente bus e camion smentisce alcune dichiarazioni, evidenziando quanto accaduto al suo assistito

L’incidente tra bus e camion a Milano ha portato via la vita ad una giovane donna, ma ora l’avvocato difensore smentisce quanto divulgato sul suo assistito.

L’incidente di Milano

Quello che è accaduto martedì a Milano è molto grave: come si vede dai filmati delle telecamere di videosorveglianza si evince che il bus di linea passa con il rosso pieno scontrandosi violentemente con il camion dei rifiuti Amsa.

Una donna è sbalzata fuori dall’abitacolo e ha perso la vita mentre i feriti per l’impatto sono stati 12. Ora però il legale difensore dell’autista cerca di fare chiarezza e smentire alcune voci che sono trapelate durante la giornata di ieri.

La smentita dell’avvocato difensore dell’autista

Ieri si è divulgata la notizia che l’autista si sarebbe distratto mentre firmava la cedola – raccontando di questo fatto ai suoi colleghi. Come si evince da Il Corriere della Sera, questo non sarebbe corretto e il legale difensore interviene per raccontare la verità dei fatti:

“non stava firmando alcuna cedola, né stava utilizzando il cellulare. il mio assistito ha avuto un mancamento”

Le indagini proseguono anche per verificare questa spiegazione, proprio per i tanti dubbi che gli inquirenti hanno sull’indagato.

La cedola in questione non è ancora stata sequestrata dagli investigatori e servirà a capire quando sia stata firmata. Importante anche l’interrogatorio che si andrà a svolgere sull’indagato. Nello stesso giorno si dovrà ascoltare anche l’altro autista – indagato – in quanto dalle telecamere si evince perfettamente una sua velocità sostenuta con il mezzo dell’Amsa.