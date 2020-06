Drammatico incidente a Broni, muore 29enne: ferito il fidanzato

Drammatico incidente a Broni, in provincia di Pavia. Due auto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento.

Alla guida di una delle due vetture una 29enne di Ravanusa, morta sul colpo. Il fidanzato è rimasto ferito. La dinamica dell’incidente di Broni è al vaglio dei Carabinieri di Stradella.

drammatico incidente nella notte a Broni, in provincia di Pavia. Come riferisce anche Il Giorno, due auto si sono scontrate lungo la Statale 617 di Broni, prima del cavalcaia dell’A21.

Nel tragico impatto ha perso la vita Janis Turco, 29enne di Cura Carpignano. La ragazza era alla guida di una Mercedes che ha impattato contro una Bmw.

In base alla prima ricostruzione, che dovrà essere confermata o corretta in base all’esito dei rilievi, la 29enne di Cura Carpignano era alla guida della Mercedes che era diretta verso Broni e Stradella. Dall’opposta direzione di marcia, ovvero dal rondò verso Pavia, arrivava una Bmw. Lo scontro fra i due mezzi sarebbe stato frontale. Sembrerebbe che possa essere stata proprio la Mercedes a invadere la corsia dell’opposto senso di marcia, ma la ricostruzione della dinamica appare molto complessa, anche perché le due auto dopo il violento impatto si sarebbero avvitate su loro stesse roteando in modo rocambolesco. La Mercedes ha terminato la sua corsa ribaltata su un fianco, completamente distrutta, mentre la Bmw è finita al centro della carreggiata, proprio a cavallo della riga di mezzeria, con la parte frontale danneggiata stranamente più sul lato destro.