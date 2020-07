Incidente a Bordolano, 14enne morta: in gravissime condizioni il cugino di 18 anni

Incidente a Bordolano, 14enne morta: in gravissime condizioni il cugino di 18...

Drammatico incidente nella serata di ieri a Bordolano, comune del cremonese. Una ragazza di 14 anni ha perso la vita.

In condizioni gravissime il cugino 18enne che era con lei, ricoverato in codice rosso al Civile di Brescia. L’incidente è avvenuto lungo la Quinzanese a Bordolano.

La dinamica dello scontro

Incidente mortale nella serata di ieri, giovedì 9 luglio, lungo la Quinzanese, a Bordolano, nel cremonese.

Come riferisce anche Fanpage, l’impatto è avvenuto intorno alle 21:30. Una Vespa, su cui viaggiavano due cugini di 14 e 18 anni, si sarebbe scontrata con una vettura, una Fiat Punto con a bordo due persone.

L’impatto sembra sia stato violentissimo e lo scooter è stato sbalzato a una quindicina di metri di. Sul posto sono giunte tre ambulanze e un’auto medica, oltre all’elisoccorso.

Per la 14enne non c’è stato nulla da fare, la ragazza è morta sul colpo. Il cugino, residente a Cignone, è stato trasportato con l’elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia ed è tuttora ricoverato in gravissime condizioni.

Illeso l’uomo di 33 anni che si trovava alla guida della vettura. Dei rilievi sul luogo dell’incidente si sta occupando la polizia stradale di Cremona, che dovrà accertare la dinamica di quanto accaduto.

L’auto finita nel canale

L’auto coinvolta nel drammatico incidente di Bordolano, dopo l’impatto con la Vespa, è finita in un canale. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che il parabrezza fosse completamente distrutto, probabilmente per via dello scontro con lo scooter dei due giovani.

Le condizioni del 18enne sono piuttosto critiche. Da chiarire la posizione dell’uomo alla guida della vettura coinvolta nel sinistro e le responsabilità dell’incidente.