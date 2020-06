Incidente a Livorno, morto 17enne. Automobilista positiva all’alcoltest: arrestata

Terribile incidente nella notte tra sabato e domenica scorsi a Livorno. Nell’impatto ha perso la vita un ragazzo di 17 anni, che viaggiava a bordo di uno scooter.

In direzione opposta, un’auto guidata da una ragazza di 22 anni, risultata positiva all’alcoltest. La giovane, accusata di omicidio stradale, è risultata positiva all’alcoltest ed arrestata. La giovane vittima dell’incidente di Livorno è Andrea Mattucci, atleta della Libertas runner.

Morto un 17enne

Drammatico incidente nella notte tra sabato e domenica scorsi a Livorno, all’incrocio tra via Pensieri e via Machiavelli. Come riferisce anche Fanpage, nell’impatto ha perso la vita un ragazzo di 17 anni, Andrea Mattucci.

Il ragazzo viaggiava a bordo di uno scooter, quando si è scontrato con un’auto, che sopraggiungeva in direzione opposta.

Trasferito in ospedale in condizioni disperate, è morto qualche ora dopo.

Automobilista positiva all’alcoltest

Sul posto, oltre ai sanitari del Suem, sono giunti gli agenti della polizia stradale, che hanno fermato la ragazza di 22 anni alla guida dell’auto.

La giovane è stata trovata positiva all’alcoltest e rischia ora l’accusa di omicidio stradale. La 22enne si trova agli arresti domiciliari, in attesa dell’interrogatorio.

Resta quindi da accertare la dinamica del terribile incidente e le eventuali responsabilità dello scontro costato la vita ad Andrea Mattucci.

Il ragazzo faceva parte dell’atletica Libertas Runners di Livorno, che gli ha dedicato un post sulla sua pagina Facebook per ricordarlo.