Incidente a Torino: nella notte un’auto è finita contro una cancellata. Morto un ragazzo, altri due ricoverati in codice rosso.

Grave incidente a Torino: morto un giovane, altri due feriti gravi. Cosa è accaduto?

Incidente a Torino

Tragico incidente nella notte a Bricherasio, in provincia di Torino. Un’auto che viaggiava lungo la strada provinciale di San Secondo avrebbe impattato contro la cancellata di un’abitazione.

Un impatto fortissimo che non non ha lasciato scampo al 32enne alla guida della vettura. Il ragazzo è morto sul colpo. Altri due giovani, tra cui il fratello della vittima, sono rimasti feriti in maniera grave.

L’incidente è avvenuto nella notte tra venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio. Come evidenzia anche La Stampa, nell’auto viaggiava anche un altro ragazzo, rimasto miracolosamente illeso.

Chi era la vittima?

Sul posto sono accorsi i vigili del Fuoco, che hanno estratto i giovani dall’auto, un’Audi A3, diventata per loro una trappola mortale.

Per il conducente, William Perricone, originario di Pinerolo, non c’è stato nulla da fare. Altri due sono stati trasferiti in codice rosso: uno al Cto, il secondo ragazzo all’ospedale di Pinerolo. Il quarto ragazzo è stato ricoverato in codice giallo, ma per lui solo qualche contusione e leggera ferita.

Restano da accertare le cause dell’incidente, forse riconducibile ad un’elevata velocità dell’auto. Quel che è certo è che la vettura su cui viaggiavano i 4 ragazzi abbia impattato contro una cancellata in via degli Archibugieri di san Giorgio. L’Audi A3, all’altezza di un incrocio, provvisto di rotonda, avrebbe sbandato, per poi finire fuori strada, contro la cancellata di una villetta.

Nell’impatto non sembrano essere coinvolte altre vetture. Su quanto accaduto nella notte a Torino, indagano i Carabinieri della locale stazione, che stanno cercando di far luce sulle cause del tragico incidente costato la vita ad un ragazzo.