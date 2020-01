Incidente a Tivoli: auto contro un autobus, morti due giovani

Tragedia questa mattina all’alba per un incidente a Tivoli. Un autobus Cotral si è schiantato contro un’auto: morti 2 giovani

Incidente a Tivoli: morti due giovani per um tragico schianto sulla via Tiburtina.

Incidente a Tivoli

Tragedia questa mattina all’alba sulla via Tiburtina, a Tivoli Terme. Come riporta anche Fanpage, stando ad una prima ricostruzione dei fatti, pare che un’auto si sia schiantata contro un autobus Cotral.

L’incidente è avvenuto intorno alle 5 di questa mattina presso il centro commerciale “Le Palme”, all’altezza del civico 357 della via Tiburtina.

Pare che una Fiat Panda, proveniente dalla capitale e diretta a Tivoli, si sia schiantata contro un autobus Cotral che viaggiava in direzione opposta.

I carabinieri della Compagnia di Tivoli, giunti immediatamente sul posto, dovranno accertare se la vettura abbia invaso l’opposta carreggiata provocando lo schianto mortale.

Morti due ragazzi: chi erano le vittime

Uno schianto terribile quello avvenuto questa mattina all’alba sulla via Tiburtina. La Fiat Panda su cui viaggiavano due ragazzi di 20 e 21 anni ha teminato la sua corsa contro un autobus Cotral che viaggiava nella corsia accanto, in direzione opposta.

Per i due occupanti della vettura non c’è stato nulla da fare. La loro auto, diventata un cumulo di lamiere, non gli ha lasciato scampo. I due ragazzi sono morti sul colpo.

Le due vittime sono Thomas Adami, 21 anni compiuti pochi giorni fa e Matteo Calabria, 19 anni. Thomas viveva ad Albuccione Vecchio, Matteo era residente a Tivoli Terme.

L’autobus ha terminato la sua corsa vicino al marciapiede, probabilmente perché l’autista ha provato ad evitare l’impatto, scansando la Panda.

Il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dei due giovanissimi.

Il traffico sulla strada dell’incidente a Tivoli è interrotto tra via Pio IX e via dell’Aeronautica a Borgonovo.