Royal Family, inaspettata decisione del principe Harry: un ritorno a breve

Sono attese altre sorprese a Buckingham Palace grazie al principe Harry e alle sue decisioni in seno alla Royal Family.

Quando all’inizio di aprile è stato dato l’ultimo saluto al principe Filippo, si era pensato che quella sarebbe stata l’ultima volta che il principe Harry si sarebbe recato in Inghilterra.

Il duca di Sussex torna a Londra

Una volta tornato dalla moglie Meghan Markle, il duca del Sussex, aveva avuto modo di parlare con i suoi amici più fidati ai quali aveva confidato di essersi sentito piuttosto a disagio nel periodo vissuto in famiglia per la triste occasione.

In molti nel Regno Unito e al di fuori, hanno pensato quindi che difficilmente ci sarebbe stata un altra occasione a breve, per cui tornare in patria, almeno non nei prossimi mesi.

Tuttavia come spesso accade in questi casi, stando alle indiscrezioni di una fonte di Buckingham Palace, sembra che il secondogenito di Carlo e Diana sia in procinto di ritornare a Londra.

Le voci sembrano farsi sempre più insistenti circa la sua presenza “sicura” e lo si deve all’inaugurazione della statua fatte erigere in onore della madre Lady Diana, per il prossimo 1° luglio a Kensington.

La vicende della Royal Family

Le ultime confessioni rilasciate dal principe Harry nel corso del podcast Armchair Expert, potrebbero fornire nuovi spunti alla possibilità di guarire quella che viene definita una “presunta rottura” con il principe William.

È stata proprio Katie Nicholl, l’autrice reale, che all’Entertainment Tonight ha riferito:

“Penso che sia inevitabile che ogni volta che il duca di Sussex parla delle relazioni personali a palazzo, la sua posizione diventi sempre più distante dai parenti più stretti. Credo altresì che sia da parte sua che di William ci sia la volontà di sanare la frattura che si è creata negli ultimi mesi”.

In effetti nel corso di un podcast, il principe Harry aveva riferito dei comportamenti del padre Carlo nella sua infanzia e di come questi gli avessero causato un dolore che lui vorrà evitare ai propri figli.

