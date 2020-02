Impeachment Trump, mercoledì il voto del Senato: le richieste dei dem

L’impeachment del Presidente Trump è alle battute finali: quali sono le previsioni?

Mercoledì prossimo il Senato americano voterà l’impeachment del Presidente Trump. Con 53 sì e 47 no, come riporta anche La Repubblica, i repubblicani hanno bocciato la richiesta dei democratici di chiamare nuovi testimoni contro Donald Trump.

A spegnre le ultime speranze dei dem il voto di Lamar Alexander, repubblicano, considerato un indeciso, fino all’esito finale. In un comunicato l’80enne ha esposto le motivazioni della sua scelta. Secondo Lamar non era necessario sentire altri testimoni, perché la situazione era chiara: Trump è colpevole. La sua colpa però non sarebbe così grave da giustifare una richiesta di rimozione

Lunedì prossimo, 3 febbraio, si terranno le dichiarazioni conclusive dell’accusa e della difesa, e per ognuno ci saranno 4 ore a disposizione per smontare le tesi dell’altro.

La previsione è quella che il Presidente sarà assolto da ogni accusa di abuso d’ufficio e da quelle ben più pesanti di intralcio alle indagini sull’Ucrainagate.

La messa in stato di accusa di Donald Trump è arrivata dopo una telefonata tra il presidente ed il leader ucraino, Volodymyr Zelensky.

Trump avrebbe promesso al leader ucraino di inviare aiuti militari nel suo Paese se lo stesso avesse indagato su Joe Biden, suo avversario alle prossime elezioni del 2020. Il tutto al fine di screditare Biden.

Il presidente americano ha publicato un tweet per risondere alle accuse d’impeachment che lo vedono coinvolto.

ha scritto Trump in un tweet, tornando all’attacco contro i democratici, che avrebbero montato un’assurda caccia alle streghe.

La richiesta dei democratici riguardava la convocazione dell’ex consigliere per la Sicurezza nazionale, Bolton, per testimoniare sulle pressione di Trump.

The Radical Left, Do Nothing Democrats keep chanting “fairness”, when they put on the most unfair Witch Hunt in the history of the U.S. Congress. They had 17 Witnesses, we were allowed ZERO, and no lawyers. They didn’t do their job, had no case. The Dems are scamming America!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 31, 2020