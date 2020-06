Immuni, se lo smartphone non è compatibile la app non si può scaricare

Immuni, se lo smartphone non è compatibile la app non si può...

Immuni amplia le sue risposte all’interno delle Faq e conferma che la applicazione non sia scaricabile da uno smartphone non compatibile.

Immuni da nuove indicazioni ai suoi utenti confermando quanto sospettato, ovvero che con qualche brand non sia compatibile.

La applicazione non è compatibile con alcuni smartphone

Ci sono state diverse ricerche e domande in questi giorni, da quando la applicazione si è resa disponibile per essere scaricata.

Tra le Faq, che sono state ampliate nelle ultime ore è stato risposto ad una domanda tra le più frequenti. Come si evince anche su Repubblica, infatti, si legge:

“Senza uno smartphone compatibile, purtroppo non si può scaricare e usare l’applicazione”

Tra le pagine delle Faq viene anche confermato che per ora non sia possibile ottenere l’applicazione per chi possiede uno smartphone Huawei oppure Honor:

“immuni usa la tecnologia per le notifiche di esposizione messa a disposizione da Google e Apple. questa tecnologia determina i requisiti di sistema per scaricare e usare l’app che non è compatibile con le versioni precedenti di ios – android – google play service”

Quindi evidenziano che al momento questa limitazione non può essere superata, ma che comunicheranno subito agli utenti quando e se verrà risolto.

Tra gli smartphone che non sono compatibili con l’applicazione troviamo:

Tutti i cellulari che utilizzano Android 5 rilasciato nel 2014 e versioni precedenti a questa

Per maggiori informazioni vi consigliamo di leggere le specifiche all’interno delle Faq dell’applicazione stessa.