Ilary Blasi ‘La sua voce per film a luci rosse’: il riconoscibile timbro criticato dal collega Teo Mammucari

Ilary Blasi ‘La sua voce per film a luci rosse’: il riconoscibile...

Ilary Blasi è una delle donne dello spettacolo più belle e dalla voce più riconoscibile. Il suo timbro sarebbe adatto per i film per adulti per il collega

Teo Mammucari ha da poco festeggiato il suo compleanno a Sabaudia, in provincia di Latina. Il celebre conduttore di Mediaset, tra i più simpatici e i più amati, ha passato lì il weekend con una sua bella fetta di conoscenze, tra famiglia e amici. Tra questi amici decisamente conosciuti, spicca il nome di Ilary Blasi e Francesco Totti.

Ilary Blasi ‘Ha una voce da attrice da film hard’

In occasione dei festeggiamenti di Teo Mammucari, infatti, hanno preso parte ad un divertente terzetto in una sessione di karaoke, interrotto proprio dal festeggiato, ormai 55enne in carriera.

Il motivo sarebbe stato proprio la voce di Ilary Blasi, troppo sensuale:

“Ma quale brava, hai stonato di brutto, come non s’è mai sentito, e avevi un tono da film porno”.

Naturalmente la collega non se l’è presa, conosciamo tutti l’ironia che la contraddistingue e che è uno dei punti cardine anche del suo rapporto lavorativo e amicale con il Mammuccari. Pensare che ha addirittura condiviso il video del party su Instagram, il social preferito dei vip.

Francesco Totti evita di intervenire sulla battuta di Mammucari

E, per chi si aspettava una reazione polemica o irritata da parte di Francesco Totti, è rimasto sicuramente molto deluso: il bel calciatore, tra le stelle della Roma, non se l’è sentita di rovinare la festa a Teo Mammucari!

Insomma, un compleanno niente male quello del conduttore de Le Iene show, che ha avuto accanto tutti i suoi colleghi ed amici, conosciuti e meno conosciuti, divertendosi un mondo e tornando un po’ bambino. D’altronde con una simpatica e bella come Ilary Blasi non poteva andare altrimenti. Auguriamo a Teo di continuare sull’onda dei successi professionali e personali!