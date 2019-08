Ilary Blasi è tra le conduttrici più stimate del panorama televisivo italiano. Nota per essere stata una delle veline del noto Tg satirico ‘Striscia la notizia’ e per essere la moglie di Francesco Totti, la Blasi si sta affermando sempre di più professionalmente tra i palinsesti del biscione.

Nelle ultime ore la conduttrice è finita letteralmente nei guai lasciando un numero di telefono sui social. Immediatamente fiumi di telefonate da parte dei follower che curiosi hanno iniziato a tempestare il numero di chiamate.

La moglie di Francesco Totti si trova attualmente a Sabaudia per godere di qualche giorno di Relax dopo una pesante stagione televisiva.

Nella giornata di ieri l’ex velina ha intrattenuto un simpaticissimo siparietto in compagnia di un vecchietto, il buon Bartolo.

Ilary Blasi ha voluto presentarlo tramite le sue Stories su IG ai suoi numerosi follower, invitandolo successivamente a lasciare il suo numero di cellulare in modo da poter essere contattato da ‘chiunque avesse bisogno’ del suo aiuto:

‘Per qualsiasi cosa potete rivolgervi a lui. Bortolo lascia in diretta il numero di telefono così ti chiamano’

Ilary Blasi dopo il ‘grave errore’: ‘Smettete di chiamare’

Bartolo e la conduttrice sono stati improvvisamente sommersi dalle chiamate, così la moglie di Totti resasi conto di avere fatto male i conti ha pubblicato subiti un’altra Stories di Instagram in cui prega chi la segue di smettere di chiamare:

‘Bortolo non ha dormito tutta la notte, non telefonate gli più, lasciatelo in pace’