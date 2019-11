Ilary Blasi guai con le forze dell’ordine: sanzione salatissima, codice stradale violato

Ilary Blasi, piccolo imprevisto per la conduttrice romana: l’auto nella ZTL senza permesso, multa e rimozione

Tra i volti più amati e seguiti del piccolo schermo vi è, senza alcun dubbio, quello di Ilary Blasi. La sua carriera è iniziata quando era giovanissima ed è divenuta famosa al grande pubblico nelle vesti di letterina nel programma Passaparola, condotto da Gerry Scotti. Non molte ore fa, sul web si è diffusa una notizia che la vede come protagonista. Cosa è successo? Piccolo imprevisto per le strade di Roma…

Imprevisto per Ilary Blasi

Negli ultimi anni è riuscita ad affermarsi nel mondo dello spettacolo non solo per la sua indiscussa bellezza ma soprattutto per il suo talento. Archiviata l’esperienza a Passaparola, la sua carriera è stata ricca di piccoli e grandi successi. Da un pò di tempo è al timone di una serie di programmi come Grande Fratello, Le Iene e tanti altri.

Nelle ultime ore in rete si è diffusa una notizia che la riguarda direttamente. Di cosa si tratta? Un piccolo imprevisto per Ilary Blasi per le strade della capitale.

Multa e rimozione dell’auto

Nel pomeriggio di ieri, 22 novembre, la moglie dell’ex capitano della Roma Francesco Totti, ha parcheggiato la sua auto, una Smart, nella Ztl senza essere in possesso di un permesso. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera‘, la conduttrice romana è stata multata da vigili urbani in via Capo le Case, nei pressi di piazza di Spagna .

Da quanto emerge dal web, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del Gruppo Pronto Intervento Traffico, hanno notato l’auto della showgirl romana senza permesso e per questo motivo hanno chiamato il carro attrezzi. Ilary Blasi è giunta sul luogo appena in tempo e pagando la multa è riuscita a far scaricare la sua Smart dal carro attrezzi.

.