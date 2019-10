Ilary Blasi, la conduttrice di Eurogames, rivela alcuni particolari della relazione con Totti: “La mia storia con Francesco Totti destinata a finire per via di terzi”

La bellissima Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate e seguite al pubblico. La sua schiettezza e la sua solarità l’hanno sempre contraddistinta dalle altre sue colleghe.

La sua carriera ha avuto inizio quando a Passa Parola, ha ottenuto il ruolo di letterina a fianco al magnifico conduttore Gerry Scotti. Da li il grande successo come conduttrice di alcuni programmi più importanti del mondo della televisione come Il grande Fratello, Le Iene e in ultimo Eurogames (dove non mancano gaffe e battutine piccanti).

Ilary Blasi:”Era destinata a finire”

La giovane conduttrice Ilary Blasi come in molti sanno, è legata ormai da anni al bravissimo calciatore Francesco Totti. La coppia nata proprio all’inizio delle loro carriere, ha dovuto superare diversi ostacoli e pettegolezzi che il mondo dello spettacolo metteva loro contro. In un intervista al settimanale Oggi, infatti Ilary Blasi ha parlato della storia d’amore con l’ex capitano della Roma, rivelando le difficoltà che hanno riscontrato per stare insieme.

“La vita privata è stata impegnativa, eravamo giovani – ha spiegato -. Ogni velina o letterina stava insieme ad un calciatore. Era quasi un binomio scontato, con storie che duravano inevitabilmente poco”.

Ilary infatti rivela anche che proprio la loro storia era destinata a finire per colpa delle dicerie e pettegolezzi del mondo dello spettacolo.

“Anche la nostra relazione era destinata a finire, per questo motivo si parlava sempre di terze persone fra noi”.

Ilary e Totti ancora insieme

Nonostante le voci e i pettegolezzi, sembra che la loro storia sia continuata nei migliori dei modi. I due infatti contro ogni prognostico, sono riusciti a costruire una bellissima famiglia. I due infatti sono genitori di 3 splendidi bambini Chanel, Isabel e il maschietto Cristian che già sta seguendo le orme di papà Totti.