Ilary Blasi mostra le curve: il vestito esplode, beccata dai paparazzi così – Foto

Ilary Blasi, la moglie di Francesco Totti: fotografata per le vie del centro con un abitino molto aderente che non lascia spazio alla fantasia

E’ stata paparazzata per le vie del centro, Ilary Blasi, che per l’occasione ha scelto un abitino molto aderente che non lascia spazio alla fantasia.

Il vestitino molto aderente di Ilary Blasi

Fotografata mentre trascorre una piacevole serata con gli amici, Ilary Blasi si mostra più in forma che mai.

La moglie dell’ex capitano giallo rosso Francesco Totti, ha scelto per la serata un vestitino molto aderente con una scollatura molto abbondante.

Le foto dell’uscita con gli amici sono state pubblicate sul settimanale Oggi e, mostrano il vestito particolare scelto per la serata. Si tratta di una sorta di tubino nero lungo fino a sopra le ginocchia, molto aderente con delle strisce bianche ai lati ed una scollatura molto ampia. Ma il vestito è talmente stretto che indossandolo il suo seno sembra”esplodere”.

Le foto hanno fatto impazzire i fan della conduttrice che hanno apprezzato molto l’outfit scelto dalla conduttrice Mediaset.

Il matrimonio della sorella di Ilary e l’abito scelto dalla conduttrice

Proprio qualche giorno fa la sorella maggiore della conduttrice si è sposata con una cerimonia in chiesa e per l’occasione, Ilary, ha pubblicato un book su Instagram con tutte le foto del matrimonio.

Mentre per il capitano piovono complimenti, l’outifit scelto dalla Blasi sembra non ricevere lo stesso consenso. Per l’occasione la conduttrice ha scelto un completo due pezzi di colore giallo, composto da un top giallo e un paio di pantaloni dello stesso colore.

Sul web non tardano ad arrivare commenti come:

«Ilary ma puoi indossare pantaloni gialli al matrimonio di tua sorella?»

Un altro utente invece commenta dicendo:

Non sono bigotta, ma in chiesa non si va scollati per una questione di valori

Non è proprio piaciuto quindi il completo scelto dalla moglie del capitano per il matrimonio della sorella.