Ilary Blasi ci prova col ballerino e litiga con Totti in diretta ad Amici: “Sei una deficiente!” – Video

Ilary Blasi è stata tra i giudici speciali della Finale di Amici con la Marcuzzi, l’amica Toffanin e la bella Hunziker, il battibecco con Totti inevitabile

Michelle Hunziker, Alessia Marcuzzi e Silvia Toffanin formavano una squadra fortissima con l’aggiunta di Ilary Blasi il quartetto ad Amici si è superato. La bella moglie di Totti non si è risparmiata in commenti esilaranti e anche in questo caso Totti ha detto la sua.

Amici, Totti guarda in Tv Ilary e la chiama “deficiente”

La bellissima Ilary Blasi si è distinta, come sempre, per simpatia e bellezza. Con una coda, forse aiutata da delle bellissime extension, Ilary ha esibito un look molto golden davvero luccicante. Tutte le sue colleghe erano belle, elefanti e impeccabili come sempre, ma con quell’ora Ilary spiccava tra tutte.

Si è distinta però anche per simpatia. La conduttrice del Grande Fratello vip ha infatti notato la bellezza e la virilità di alcuni ballerini durante un passo di danza davvero molto bello in cui Rafael e i ballerini di Amici che hanno esibito tutta la loro bellezza fisica oltre che l’indiscusso talento.

Ilary Blasi riceve un messaggio dopo gli apprezzamenti

Ilary non ha potuto fare a meno di constare che Rafael è davvero un bello “gnocco” e che quando ha ballato,parafrasando le sue stesse parole: è stato come ricevere un’ondata di cuba in faccia.

E dopo questi bellissimi complimenti alla “bellezza” e al talento virile di Rafael è arrivato immancabile il messaggino di Totti. Il capitano della Roma non ha potuto fare a meno di scrivere:

“Solo tu fai la deficiente”

In effetti, Ilary, come sempre, è stata spontanea e divertente e non poteva giocare sulla bellezza dei ballerini. Nel corso della serata, Totti ha anche mandato altri messaggi a Ilary Blasi perché come se niente fosse, ha giocato ancora una volta su un doppio senso: Rafael ha fatto l’elenco delle compagnie di danza in cui vorrebbe entrare e lei ha detto che per fine serata poteva avere da dolo la compagnia che cercava.

Questa volta, il messaggino di Totti è stato un po’ più forte, tanto che la conduttrice non l’ha potuto ripetere.

Ecco il video dell’esibizione di Rafael che ha fatto “ingelosire” Totti.