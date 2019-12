Ilary Blasi sul lettino medico, intervento necessario del dottore: la conduttrice svela tutto sui social

Ilary Blasi ieri ha voluto condividere con i fan un momento molto privato: la conduttrice si è mostrata sul lettino medico: ecco il motivo

Con Alessia Marcuzzi e Silvia Toffanin, Ilary Blasi rientra sicuramente tra le conduttrici più amate del nostro paese. Ciò che l’ha resa così famosa e seguita, soprattutto sui social, è la sua immensa simpatia, seconda solo alla sua innegabile bellezza. Ai suoi esordi, nessuno avrebbe immaginato quanto lontano sarebbe andata.

Ilary Blasi dal medico, le stories sui social

La bellissima Ilary Blasi è sempre pronta a stupire tutti con i suoi look in Tv, ma nel privato è una perfetta pantofolaia. Non ha mai avuto vergogna di ammetterlo. Ilary si è sempre definita una donna normale e anche se al suo fianco c’è un marito tutt’altro che comune, Francesco Totti, insieme hanno una famiglia che cerca di mantenere invariate le abitudini pre-successo.

Poche ore fa, la conduttrice ha pubblicato, dopo un po’ di tempo alcune stories su instagram. I fan sono rimasti stupiti. Ilary tiene sempre molto alla sua privacy ma questa volta ha voluto fare un’eccezione.

Ilary, dal podologo per dei problemi non specificati

La moglie di Totti ha voluto fare un video mentre andava da podologo e ovviamente l’ha caricato sui social. Probabilmente, la conduttrice voleva far conoscere a tutti i suoi fedelissimi fan le buone mani del suo amico medico. Non è facile trovare medici di cui fidarsi e a quanto pare, questo podologo lo è.

La Blasi però si è limitata a mostrare l’ufficio e il medico mentre interveniva sui suoi piedi, senza specificare quale fosse il suo problema. Sicuramente non è nulla di cui preoccuparsi, anche perché una come Ilary non avrebbe mai usato un mezzo del genere per comunicare qualcosa di più particolare.

I fan, intanto, non vedono l’ora di vederla in Tv magari nelle vesti di conduttrice di un altro reality dopo l’addio al Grande Fratello vip.