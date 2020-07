Ilary Blasi e le ciabatte extralusso scatenano la bufera: quanto costano

Ilary Blasi torna a far parlare di sé, sfoggiando delle ciabatte molto lussuose a corredo del suo look estivo. Un accessorio estremamente costoso

Dopo aver fatto parlare di se per il costume griffato sfoggiato, Ilary Blasi torna a far parlare di sé per colpa di un paio di ciabatte veramente di lusso. Mentre è in Vacanza a Capri continua a pubblicare i suoi molti outfit ricchi di marche, servendosi di Instagram.

Gli outfit griffati

Durante la vacanza breve trascorsa a Capri, Ilary Blasi ha sfoggiato le sue ciabatte bianche, griffate e sfoggiate durante una delle serate trascorse a Capri con Francesco Totti. Per l’occasione indossava una tuta jumpsuit gessata che lasciava scoperta la pancia e le spalle. Un look che le donava molto , che però ha lasciato di stucco alcuni suoi follower per un piccolo particolare.

Le ciabatte hanno il costo di quasi mille euro. Ovviamente un modo per dimostrare l’amore per la moda della nota conduttrice, che non ha di certo problemi a permettersi simili spese. Si tratta di un accessorio che ben si sposa con tutto il look scelto. Non è di certo la prima volta che sfoggia simili accessori, basta ricordare il turbante di Gucci.

Le costose ciabatte

Per essere precisi le ciabatte hanno un costo di 950€ e sono firmate Bottega Veneta. Lei mette in bella mostra anche il marchio. Decorate con una nappa bianca e un motivo intrecciato maxi, non hanno tacco e hanno la punta squadrata. Sicuramente molto pratiche e comode per passare il tempo in vacanza.

Un look studiato, dove nulla è lasciato al caso anche durante l’atmosfera rilassata delle vacanze. Come del resto la showgirl ci ha abituato negli anni. Dopo il costume Fendi, ne ha sfoggiato un alto intero per una gita in barca. Anch’esso è intero, sgambato, tigrato e sicuramente tra i must have dell’estate. Purtroppo, soltanto coloro che hanno una forma fisica perfetta, potranno sfoggiare senza problemi.