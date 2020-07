Ilary Blasi in costume sgambato al supermercato: un dettaglio non sfugge ai...

Ilary Blasi è andata a fare la spesa con un costume che lascia poco spazio all’immaginazione. Un dettaglio però ha fatto infuriare i fan

Ilary Blasi condivide una sua foto mentre fa spesa, ma i suoi fan più attenti hanno notato il dettaglio del costume da bagno griffato che costa circa 400 euro.

Un’attività che facciamo tutti, spesso in tuta ma non la nostra Ilary che sfoggia un look perfetto. Quindi qual è il costume che indossa la show girl?

Il costume di marca

Secondo quanto riportato da Fanpage, la Blasy indossa sotto gli short un costume molto costoso. Inizialmente i fan le hanno fatto i complimenti per il suo fisico e dome si comportava naturalmente tra gli scaffali.

Poco dopo i più attenti hanno notato il dettaglio glamour. Il costume indossato dalla showgirl è firmato Fendi, con un costo importante. Sul sito della casa di moda il suo costo è all’incirca 390 euro.

Nulla di strano Ilary Blasi ha sempre amato il capi delle grandi maison e non è di certo il primo scatto che la immortala con capi o accessori griffati, dotati di un alto prezzo.

Ovviamente nessun problema, la conduttrice può ampiamente permettersi questi pezzi, che sfoggia con la massima naturalezza senza alcun tipo di ostentazione. Non tutti hanno questa classe anche nel supermercato, mentre si fa la spesa per la famiglia.

Il commento del marito Francesco Totti

Tra i moltissimi commenti è apparso anche quello del marito che con medesima naturalezza ed ironia, smorza la tensione del momento facendo una semplice richiesta, che ha strappato moltissimi like:

“Ricordati la Nutella”

Un modo per dimostrare ulteriormente che la coppia è normale, affiatata molto intima e non ha paura di dimostrarlo. Già immaginiamo l’ex calciatore che la sera mangia il dolcetto a base di nutella, mentre guardano tranquillamente la televisione.