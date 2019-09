Ilary Blasi il tanga striminzito mostra tutto, la foto bollente a tradimento fa il giro del web

Ilary Blasi bollente mette in mostra il suo perfetto lato B tondo e sodo, gli scatti inediti di Gente fanno impazzire i fan

Ilary Blasi, è ormai una delle showgirl affermate del piccolo schermo.

Divenuta celebre grazie a Passaparola, il format di Mediaset condotto da Gerry Scotti nelle vesti di una seducente ‘Letterina’, ha poi sposato l’ex campione della roma, il Pupone, Francesco Totti, dalla cui relazione sono nati tre figli, Chanel, Christian e Isabel.

Ilary Blasi, lato b sodo in bella mostra a Sabaudia

Dopo l’ultimo scatto bollente, in cui un vestitino troppo scollato metteva in bella mostra il suo prosperoso balconcino, la futura conduttrice di Eurogamens è stata paparazzata dai fotografi di Gente, mentre gode degli ultimi momenti di Relax al mare insieme alla sua famiglia.

Ilary Blasi, nonostante le gravidanze è riuscita a mantenere una perfetta forma fisica, rivelandosi al pubblico con il suo corpo tonico e invidiabile.

Nelle foto pubblicate dal celebre settimanale Gente, l’ex Letterina, in costume al mare mette in mostra il suo seducente lato B e le sue curve.

Le foto rimbalzate sui social tramite i profili delle fan page della showgirl, hanno ottenuto subito migliaia di like e mandando gli utenti in delirio.

Ilary Blasi conduttrice agli Eurgames

Dallo scorso Giovedì 19 Settembre su canale 5, la showgirl conduce a braccetto con Alvin il Remake del celebre format, ‘Giochi senza Frontiere’, ribattezzato ‘Eurogames’.

Tutti credevano nell’ennessima ‘brutta copia’ del nostalgico programma che ha fatto divertire i telespettatori tra gli anni ’80 e ’90, invece si è rivelato un format pulito, divertente e non volgare, in un contesto televisivo in cui, volgarità, scontri verbali, e liti sono all’ordine del giorno.

Un ottimo debutto per ‘Eurogames’, il quale ha vantato nella sua prima puntata anche del supporto di Jury Chechi in qualità di arbitro e ha tenuto incollati al piccolo schermo oltre 3 milioni di telespettatori.

Ecco ora gli scatti editi da Gente, che mostrano Ilary Blasi e il suo perfetto lato B: