Ilary Blasi, troppi ritocchini sul volto ‘Ti stai rovinando, sembri un mostro’: i fan la insultano

Ilary Blasi, duramente attaccata sui social: «Si sta trasformando anche lei in un mostro»

Riesce sempre a stupire tutti con i suoi look e la sua bellezza: Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate e seguite del panorama televisivo italiano.

Di recente, la moglie di Francesco Totti ha condiviso uno scatto che è stato preso di mira da alcuni follower. Per quale motivo? Alcuni di questi pensano che abbia ceduto all’ennesimo ritocchino.

Ilary Blasi, attacco social

Periodo d’oro per Ilary Blasi che presto la vedremo nuovamente in tv. La conduttrice romana sarà al timone del noto reality show L’Isola dei Famosi il prossimo anno. Di recente, la moglie dell’ex capitano della Roma è al centro di una serie di attacchi social. Sul suo account Instagram ama condividere i momenti più importanti della sua vita quotidiana e sfoggiare look da capogiro. In una di queste, indossa un paio di ciabatte extra lusso che hanno fatto discutere il web.

La showgirl romana sta trascorrendo qualche giorno di relax in Sabaudia e, come sempre, stupisce i suoi follower con scatti che mettono ben in mostra il suo fisico da urlo. Tuttavia, uno di questi è stato presto di mira da alcuni utenti i quali pensano che c’è qualcosa nel suo viso che non convince.

I commenti degli haters

La sua straordinaria bellezza non conosce tempo. Ilary Blasi è amatissima nel nostro Paese e, come sempre, sa incantare i suoi follower con scatti da capogiro.

Di recente, la moglie di Francesco Totti ha condiviso una foto che la ritrae in vacanza a Sabaudia ma è stata duramente attaccata su IG. Alcuni utenti, infatti, pensato che abbia ceduto all’ennesimo ritocchino:

«Tra un po’ sei irriconoscibile se continui a ritoccarti. Eri tanto bella prima» «Ti stai rovinando con tutto questo botulino. Basta, sei bella lo stesso» «Si sta trasformando anche lei in un mostro». https://www.instagram.com/p/CDD0yl7lKt6/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Diversi fan hanno preso le sue difese.