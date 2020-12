Il silenzio dell’acqua 2, anticipazioni: tutti i personaggi della serie!

La nuova fiction di Canale 5 vanta un cast d’eccezione, chi sono tutti i personaggi che vedremo ne Il silenzio dell’acqua 2?

Non solo Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti all’interno del cast della nuovissima serie di Canale 5 in onda il mercoledì alle 21.20.

Scopriamo insieme chi sono i vari personaggi, la loro storia nella fiction e da chi sono interpretati!

Il silenzio dell’acqua 2: la trama

La seconda serie della fiction Il silenzio dell’acqua è sbarcata sulla rete ammiraglia Mediaset ed il 9 dicembre andrà in onda il terzo episodio.

Luisa Ferrari ed Andrea Baldini si ritrovano nuovamente a dover sciogliere un mistero attorno ad un caso molto complicato. Tutto si svolgerà sullo sfondo del paese San Marciano, dove si avvicenderanno le storie dei personaggi.

Un duplice omicidio e numerosi intrighi e misteri condiscono la fiction che tiene col fiato sospeso fino alla fine della puntata. Tutti sembrano via via essere possibili colpevoli e per i due vicequestori non sarà per niente facile arrivare alla verità!

Volete scoprire chi sono tutti i personaggi e che ruolo hanno nella fiction? Ora vi sveliamo tutto!

Anticipazioni Il silenzio dell’acqua 2: tutti i personaggi

• Luisa Ferrari: interpretata da Ambra Angiolini, è il vicequestore di Trieste.

Il duplice omicidio in cui incappa proprio la sera del delitto però la blocca di nuovo a Castel Marciano.

Nel corso delle puntate Luisa si aprirà sempre più, legandosi non solo al collega Andrea ma anche alla picca Giulia.

• Andrea Baldini: Giorgio Pasotti interpreta il vicequestore di Castel Marciano che presto si trasferirà a Trieste.

La sua serenità sarà sconvolta dall’arrivo di Elio, il padre di Matteo, figlio della sua compagna

• Roberta: è l’attrice Camilla Filippi, che nella fiction interpreta la compagna di Baldini e la mamma di Matteo. I due stanno insieme da 16 anni ma il loro rapporto da sempre solido comincia a vacillare quando arriva il padre naturale di Matteo.

• Matteo: Riccardo Maria Manera. Il figlio di Roberta, è un ragazzo normale, porta dentro la sofferenza per l’abbandono del padre che conoscerà solo a 18 anni.

• Elio Moras: Stefano Pesce. E’ il nuovo acquisto del cast della seconda serie. Interpreta il padre biologico di Andrea e da personaggio secondario entra prepotentemente al centro dell’inchiesta per il duplice omicidio quando si scopre che potrebbe essere collegato con i traffici illeciti di Luca.

• Giulia Liverani: Jessica Claudia Paun. E’ la figlia di Sara e Rocco, l’unica superstite della strage avvenuta a Castel Marciano. E’ rimasta scioccata da ciò che ha visto e legherà molto con Luisa, che si affezionerà a lei puntata dopo puntata.

• Rocco Liverani: Giulio Corso. Padre di Giulia e Luca, si era separato da Sara ed aveva una relazione con Katja. E’ il principale sospettato ma si dichiara innocente.

• Luca Liverani: Pietro Belloni. Il giovane ucciso, si scopre che faceva il corriere per dei traffici loschi e che aveva rubato al padre l’arma del delitto

• Sara Liverani: Margherita Laterza. La donna uccisa, mamma di Luca e Giulia. Lavorava all’hotel di Katja ma quando scoprì la relazione si licenziò ed andò via di casa.

• Salvatore Liverani: Alessandro Cremona. Il padre di Rocco, un pescatore che vive solo, burbero ma molto affezionato alla piccola Giulia.

• Silvia Visentin: Barbara Chichiarelli. La sorella di Sara, a cui viene affidata Giulia. Sembra affezionata alla sorella morta ma pare coinvolta in qualche modo la sera dell’omicidio.

• Nina Ronchetti: Martina Gatti. La figlia di Silvia, cugina di Giulia e Luca. E’ una delle prime a preoccuparsi per il cugino e a cercare di far ragionare lo zio Rocco. E’ la fidanzata di Matteo.

• Umberto Ronchetti: Stefano Alessandroni. Lo zio di Giulia, sembra un uomo tranquillo ed accomodante ma nasconde qualcosa e potrebbe essere collegato con l’omicidio.

• Sergio Camisa: Andrea Gherpelli. Il padrone della palestra, amico di Rocco. Nasconde delle losche attività con cui ricatta anche Davide e la sua figura è ambigua.

• Davide De Luca: Gabriele Falsetta. Arrestato e scarcerato, è un uomo che vive di espedienti.

• Don Carlo De Luca: Fausto Maria Sciarappa. Il parroco del paese, amico di Andrea e fratello del sospettato Davide.

• Katjia Moznich: Silvia Degrandi. Personaggio controverso, è la proprietaria dell’albergo della città. Forte ed indipendente, aveva una relazione con Rocco, che pagava per accompagnarsi a lei.

• Giorgia Gressan: Giorgia Cardaci. E’ l’assistente sociale e la compagna di Dino. E’ lei a gestire il caso della piccola Giulia, affidata agli zii materni.

• Dino Marinelli: Claudio Castrogiovanni. Il collaboratore ed amico di Andrea, e compagno dell’assistente sociale.

• Beatrice Trevisan: Miriam Guaiana. E’ la ex fidanzata di Luca, appare come una ragazza sincera anche se misteriosa.

Per scoprire come andrà a finire questa serie ad alto tasso di mistero non resta che sintonizzarsi su Canale 5 tutti i mercoledì alle 21.20 e rivedere le puntate su Mediaset Play!