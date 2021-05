Il principe Harry ossessionato dai pensieri suicidi di sua moglie Meghan

Sembra che la sofferenza di Meghan Markle nei mesi passati a Londra ha fatto riaffiorare nel principe Harry, quelle antiche paure che sono correlate alla perdita di una persona cara.

Si tratta di un particolare tipo di trauma che conosce bene in quanto legato alla perdita di sua madre.

Antichi traumi nel passato di Harry

Il principe Harry in passato ha rivelato di aver dovuto ricorrere all’aiuto di uno psichiatra per superare il trauma della morte della madre Diana, avvenuta il 31 agosto 1997, in un incidente d’auto a Parigi.

Allora Harry aveva appena 12 anni e da allora aveva completamente rimosso ogni ricordo di sua madre. Si era trattato di un colpo durissimo. Harry in passato ha ammesso che il chiudersi in se stesso, l’ha portato sull’orlo del crollo psicologico, che ha finito per renderlo più aggressivo.

Sembra che la sofferenza mostrata da parte di Meghan Markle, in occasione dei mesi passati a Londra abbia in qualche modo portato alla luce in Harry antiche paure legate alla morte di Lady Diana.

Un sentimento che il principe conosce bene, che lo porterebbe a voler proteggere la sua compagna, questo secondo la biografa reale Angela Levin. Tanto che il pensiero di perderla sarebbe divenuto quasi un’ossessione.

Inoltre è stato chiaro come il duca di Sussex non abbia percepito il calore della famiglia. Una mancanza di empatia che ha finito con il peggiorato la sua situazione fino all’arrivo di Meghan Markle nella sua vita che gli è subito apparsa come una sana libertà mai conosciuta. Il suo interesse oggi è solo uno: proteggere sua moglie e non lasciare che la storia si ripeta…

Potrebbe interessarti anche: California, sparatoria a San José: diversi morti e feriti. Ucciso l’aggressore

I colloqui con il principe Carlo

Come riferisce Fanpage, l’indiscrezione per cui il principe Carlo avrebbe avviato dei colloqui urgenti con suo figlio Harry sarebbe stata fatta circolare dal Mail on Sunday.

Le fonti interne alla famiglia reale cui fa riferimento parlano di una Regina Elisabetta scossa e delusa dalle parole e dalle dichiarazioni di Harry, che parla in particolare del suo stato di salute mentale che non sembra essere dei migliori.

Harry avrebbe costantemente paura che il destino di sua madre Lady Diana possa ripetersi e sua moglie possa essere vittima di un sistema più grande di lei.

Leggi anche – > Argentina, muore di Covid in attesa del ricovero: Lara Arreguiz aveva 22 anni