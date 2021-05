California, sparatoria a San José: diversi morti e feriti. Ucciso l’aggressore

La notizia è stata confermata dal sindaco, Sam Liccardo.

Paura questa mattina (le 13 circa in Italia) a San Josè, centro della Silicon Valley, in California. Un uomo armato ha sparato diversi colpi di pistola mentre si trovava nell’area della Valley Transportation Authority.

La polizia ha invitato tutti i dipendenti ad evacuare gli uffici e ad allontanarsi dalla zona.

Gli agenti hanno confermato di aver ucciso l’assalitore. Ci sarebbero anche diverse vittime e alcune persone sarebbero rimaste ferite.

La notizia della sparatoria è stata confermata anche dal sindaco, Sam Liccardo, che sulla sua pagina social ha scritto:

A shooting at the VTA facility on Younger St has left several people being treated, but the situation is still being assessed. The shooter is no longer a threat, and the facility has been evacuated. I will update as more information becomes available.

