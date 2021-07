Il principe Felix di Danimarca, volto angelico e occhi color cielo: a 19 anni è già un rubacuori

L’affascinante principe è il secondo nipote della regina Margrethe e compie gli anni lo stesso giorno di baby George.

Ha già conquistato il cuore di migliaia di ragazze, le sue foto sono diventate subito virali: scopriamo di più su di lui.

La foto del principe Felix di Danimarca

Proprio ieri, Felix di Danimarca ha soffiato su 19 candeline nello stesso giorno di baby George il quale ha festeggiato 8 anni.

Proprio come il piccolo principe, è stato omaggiato con un nuovo ritratto postato sul profilo Instagram della casa reale danese.

L’immagine in pochissimo tempo ha conquistato il web, ricevendo migliaia di mi piace e commenti.

E’ chiaro che con il suo viso angelico e occhi ghiaccio sta facendo strage di cuori.

L’anno scorso, Felix ha festeggiato i suoi 18 anni a Cayx Palace, la residenza estiva della famiglia reale danese a sud della Francia.

Non poteva mancare la sua numerosa famiglia: mamma Alexandra, papà Joachim, Marie Cavallier, e i tre fratelli Nikolai, Henrik e Athena.

Chi è il principe Felix di Danimarca

Il giovane è nato il 22 luglio 2002, ottavo nella linea di successione al trono, il nipote della regina Margrethe II è il figlio minore del principe Joachim e della sua prima moglie Alexandra, contessa di Frederiksborg.

Attualmente papà Joachim è sposato con Marie Cavallier.

Dal loro amore sono nati Henrik e Athena.

Invece mamma Alexandra ha divorziato per la seconda volta, dal fotografo Martin Jørgensen.

Il fratello di Felix, Nikolai, ha 21 anni ed anche lui possiede una bellezza clamorosa.

Infatti è conosciuto come il principe-modello, in passato ha sfilato per Burberry e Dior.

Invece Felix ha terminato lo scorso giugno gli studi in Scienze sociali al Gammel Hellerup Gymnasium.

I due sono cresciuti in un clima sereno insieme a loro madre, nonostante il divorzio accaduto nel 2004.

