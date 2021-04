William e Kate, anniversario rovinato e la colpa è di Harry? La verità

Il grande giorno dei Duchi di Cambridge rovinato dal Principe Harry? L’esperto reale Phil Dampier rivela un’amara verità, nessuno poteva immaginarlo.

Sono trascorsi 10 anni, da quando William e Kate pronunciato il loro ‘Si’ nella suggestiva Abbazia di Westminster. Una cerimonia commovente, la quale all’epoca fu seguita in Tv da oltre 2 miliardi persone.

Una delle prime persone a congratularsi con i Duchi di Cambridge, è stata proprio la Regina Elisabetta, la quale ha voluto dedicare loro un dolcissimo post, pubblicato sul suo account personale di Twitter.

Wishing The Duke and Duchess of Cambridge a very happy wedding anniversary. Today marks ten years since Their Royal Highnesses exchanged vows at Westminster Abbey. https://t.co/J9tTp8Y58D — The Royal Family (@RoyalFamily) April 29, 2021

Ma non è stato l’unico messaggio ricevuto da William e Kate nell’arco della giornata. Anche il Principe Harry e la sua consorte Meghan Markle, avrebbero inviato loro un messaggio, ma in forma privata.

La notizia del messaggio fatta trapelare da un portavoce dei Sussex sarebbe stato il seme della discordia che ha rovinato l’anniversario dei Duchi di Cambridge? Ecco tutta la verità, l’amara verità.

Harry e Meghan ‘sono degli ipocriti’

E’ quello che si legge sul The Sun, l’etichetta che poche ore fa è stata affibbiata ai Sussex dopo la ‘fuga di notizie’, resa nota dal The Daily Beast.

Un’informazione quella relativa alle ‘congratulazioni private’ di Harry e Meghan, giunta attraverso i loro portavoce, nonostante la coppia abbia insistito fortemente sull’importanza privacy dopo aver lasciato la Royal Family.

Un gesto che ha fatto conquistare loro il titolo di ‘ipocriti’, ha rivelato l’esperto reale, Phil Dampier:

‘La regina e il principe Carlo hanno reso pubblico i loro messaggi di congratulazioni a William e Kate per il loro decimo anniversario, quindi perché non l’hanno fatto Harry e Meghan?’

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Cambridge Family (@kate.william.royals)

poi ha aggiunto, parlando della scelta dei Sussex:

‘Invece hanno fatto affidamento sul fatto che i loro portavoce facessero trapelare il fatto di aver inviato un messaggio’.

ha dichiarato l’esperto reale. D’altra parte, Angela Levin, ha rivelato al The Sun che se non avessero detto alla stampa di aver inviato quel messaggio augurale a Kate e William per il loro decimo anniversario di matrimonio, ‘tutti li avrebbero criticati’.

La più grande paura del Principe William

L’attenzione dell’esperto reale si è poi spostata sul primogenito del Principe Carlo e Lady Diana, spiegando il motivo per cui molto probabilmente questa ferita profonda nella Royal Family, da due anni a questa parte, non riesce ad essere in alcun modo risanata.

Come si è soliti dire, ‘i panni sporchi si lavano in famiglia’ e il Principe William a tal proposito ha paura del fatto che tutto ciò che dica a suo fratello, nel tentativo di far rimarginare quelle ferite che hanno scatenato una vera e propria guerra nella Royal Family, trapeli immediatamente ai media.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Família Real (@real.familia.2018)

Per questa ragione, diventa per lui molto difficile avere una conversazione tranquilla e soprattutto riservata. Poi riferendosi ai Sussex, Dampier ha rivelato:

‘Dovrebbero andare avanti con le loro vite, smettere di fare la vittima e smettere di giocare sui loro legami reali facendo trapelare storie mentre implorano la privacy’

ha concluso sull’argomento l’esperto reale.

William e Kate non si fidano più del Principe Harry?

Angela Levin ha rivelato altresì, che secondo il suo parere a William e Kate importi poco dell’aver ricevuto o meno il messaggio di ‘felice anniversario’, in quanto sarebbe più importante ‘parlare delle cose che contano davvero’:

‘Hanno bisogno di parlare tra loro con sicurezza e in privato in modo che possano fidarsi l’uno dell’altro e cercare di fare ammenda su questo enorme abisso che c’è tra loro’

e ancora parlando del famigerato messaggio di Harry e Meghan in occasione del decimo anniversario di matrimonio dei Duchi di Cambridge:

‘Non so cosa dicessero nel messaggio, ma dubito che fosse pieno di amore e conforto’

ha concluso la Levin.