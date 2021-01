Il Paradiso delle Signore, anticipazioni al 22 gennaio: terribile lutto per Cosimo

Un dramma impensabile colpirà la famiglia di Cosimo, Gabriella correrà in aiuto di Salvatore e Clelia farà perdere le sue tracce.

Queste ad altre novità ci attendono nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore 5, in onda fino al 22 gennaio su Rai 1.

Il Paradiso delle Signore 5, spoiler: Salvo si scontra con Giuseppe

Il ritorno di Giuseppe ed Agnese a Milano non è passato inosservato. Tutti hanno notato come i rapporti tra moglie e marito siano cambiati rispetto a prima.

Soprattutto la signora Amato pare aver cambiato del tutto atteggiamento e sembra sottostare totalmente al volere del marito.

Proprio Giuseppe sarà sempre più aggressivo ed arriverà a proibirle di uscire di casa per recarsi al lavoro. Agnese per evitare scontri accetterà ma Salvatore non gradirà l’atteggiamento del padre.

Tra padre e figlio per questo motivo ci sarà uno scontro molto accesso nel quale anche Gabriella interverrà per sostenere il suo ex fidanzato.

Anticipazioni al 22 gennaio: Clelia scompare, Rocco in crisi per il ritorno di Maria

Nelle prossime puntate si saprà con chiarezza la natura del malessere di Clelia. La donna infatti farà delle analisi prescritte dal dottore dopo il mancamento in magazzino.

Subito dopo aver ritirato il referto però la mamma di Carletto sparirà nel nulla. A sprofondare nella preoccupazione sarà Luciano. Il compagno della responsabile delle Veneri infatti non capirà cosa sia accaduto alla Calligaris e si chiederà quale sia la notizia che ha ricevuto.

Solo quando, fortunatamente, dopo un intero giorno Clelia riapparirà il ragioniere saprà il dolce motivo del malore della compagna.

Ad essere in crisi nelle prossime settimane sarà anche il giovane Rocco che rivedrà Maria tornata dalla Sicilia. Il ritorno della ragazza non sarà però una buona novità al Paradiso anche perché Rocco nel frattempo si è molto avvicinato ad Irene.

Prossime puntate: Bergamini muore tra le braccia di Cosimo

Arturo Bergamini continuerà a fare pressioni su Umberto per l’affare che gli ha proposto. Guarnieri sarà sempre più alle strette ed alla fine deciderà di accettare.

Le due famiglie organizzeranno una cena dai Guarnieri proprio per chiudere l’accordo tra i due uomini. In seguito alla cena però Arturo Bergamini accuserà un grave malore che non gli darà scampo.

Sarà proprio Cosimo (Alessandro Cosentini) a raccogliere le ultime esalazioni del padre che gli morirà tra le braccia.

