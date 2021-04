Scopriamo tutto quello che accadrà nelle puntate della soap di Rai 1 in onda dal 26 al 30 aprile 2021, un amore potrebbe sbocciare di nuovo?

La soap con Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi e tutti gli altri amatissimi attori va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 15.55. Tante le novità a cui assisteremo nelle prossime puntate, prima del termine della 5′ stagione.

Scopriamo le anticipazioni che riguardano la settimana dal 26 al 30 aprile de Il Paradiso delle Signore 5!

Il Paradiso delle Signore 5: Tra Salvo e Gabriella ritorna la complicità?

Gabriella viene nominata stilista dell’anno dalla camera Nazionale della Moda ma il marito non riesce a starle vicino come vorrebbe a causa dell’astio che prova verso Umberto Guarnieri. La stilista riceverà il premio al Circolo e durante la serata Salvatore arriverà per consegnare i dolci.

Cosimo comincerà a mostrare segni di gelosia per la confidenza che vede tra i due e farà una scenata davanti a tutti. Una volta tornati a casa Bergamini e la Rossi avranno un litigio molto duro.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Ancora guai per Marta e Vittorio

Tra i coniugi Conti la situazione continua a restare tesa e confusa e si confrontano cercando di capire perché siano arrivati a quel punto. Dante intanto non si da per vinto e fa un regalo a Marta. Inoltre riesce a metterle ulteriori dubbi in testa e tra lei e Vittorio si aprirà una crisi sempre più profonda.

Il padrone del Paradiso intanto si concentrerà sui nipoti aiutando premurosamente la piccola Serena con la recita scolastica. Purtroppo il precario equilibrio con Marta potrebbe rompersi definitivamente per una scena a cui Vittorio assisterà scioccato.

Spoiler prossime trame: Rocco geloso, Giuseppe confessa tutto a Salvo

Irene continua a cercare modi per scaricare il giovane Rocco che nel frattempo si è accorto dell’interesse che il meccanico Alfredo Perico mostra per Maria. La sarta scoprirà che Rocco ha baciato Irene e ne soffrirà ma nel frattempo proprio la gelosia di Rocco farà capire alla Cipriani come far avvicinare i due.

Nel frattempo Giuseppe messo alle strette da Agnese confesserà tutto a suo figlio e ammetterà che non può ripagare il debito. Per tale motivo si offrirà di lavorare la notte nel laboratorio della Caffetteria.

Agnese sarà grata ad Armando per non aver infierito sul marito e tra i due sembrerà tornare la voglia di stare insieme di un tempo.

Per scoprire cosa altro accadrà non resta che attendere le prossime puntate della soap e continuare a seguirci per altre anticipazioni!