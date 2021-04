Scopriamo cosa accadrà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 5, colpi di scena inattesi faranno tremare una coppia in crisi!

La soap di Rai 1 vola verso il gran finale di stagione ma prima di allora altri colpi di scena incredibili terranno tutti gli appassionati con il fiato sospeso!

Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate in onda ad aprile 2021: cosa accadrà tra Marta e Dante tanto da lasciare scioccato il povero Vittorio?

Il Paradiso delle Signore 5, Marta è ancora indecisa

Nelle puntate attuali a tenere banco è la vicenda tra Marta e Vittorio. Tra i due la scoperta dei rispettivi tradimenti ha messo in crisi il rapporto d’amore invidiato da tutti. La bella Guarnieri nonostante il sentimento che la lega al marito è ancora indecisa sul lasciarsi tutto dietro le spalle, cosa che invece è pronto a fare Vittorio.

Conti infatti, nonostante il momento di debolezza vissuto con Beatrice ha capito che la donna della sua vita è proprio Marta e non vorrebbe che il loro matrimonio finisse.

Conti sarà grato a Beatrice per l’aiuto che la cognata gli sta dando e continuerà a voler essere presente con i nipoti: farà infatti una sorpresa alla piccola Serena che ha bisogno di aiuto per la recita scolastica. Beatrice noterà il nobile gesto di Vittorio e la sua gentilezza la colpirà.

Ma qualcosa turberà ancora gli equilibri degli sposi, scopriamo di cosa si tratta!

Il Paradiso delle Signore 5, anticipazioni al 30 aprile: Vittorio vede Marta con Dante

Secondo le anticipazioni il triangolo Dante-Marta-Vittorio non è affatto chiuso. Il bel Romagnoli infatti non pare darsi per vinto: vuole a tutti i costi cercare di riconquistare la figlia di Umberto.

Nelle prossime puntate in onda fino al 30 aprile 2021 infatti vedremo Dante partire nuovamente all’attacco con una strategia ben precisa. L’uomo d’affari farà infatti arrivare a Marta un regalo.

Ma i colpi di scena non finiscono qui perché per Vittorio arriverà un’ennesima doccia gelata. Il proprietario del Paradiso si deciderà a chiedere a Marta di ricominciare insieme ma la vedrà tra le braccia di Dante!

Come reagirà Vittorio? La crisi tra lui e Marta sarà definitiva?

Per scoprire cosa accadrà nel dettaglio continuate a seguirci per le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore 5!