Le ultime settimane di messa in onda della soap campione di ascolti riservano molti colpi di scena: ecco cosa accadrà la prossima settimana!

Marta e Vittorio dovranno prendere una decisione importante mentre per Ludovica e Marcello non è ancora il momento di gioire perché una nuova minaccia incombe.

Se sei curioso di scoprire tutto quello che vedremo nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, continua a leggere!

Il Paradiso delle Signore 6: Vittorio dà un ultimatum a Marta,

La storia tra i due proprietari de Il Paradiso delle Signore ha commosso tutti i fan soprattutto quando dopo i molti problemi e l’allontanamento dovuto ai tradimenti, tra Marta e Vittorio è risbocciata la passione.

Purtroppo nulla è risolto nonostante la ritrovata armonia sul lavoro ha contribuito a farli tornare vicini. Dante ormai sta per uscire di scena dato che a breve tornerà negli Stati Uniti ma nelle prossime puntate la Sterling farà una proposta a Marta.

Una nuova collaborazione proprio in America: Marta sarà indecisa e non avrà coraggio di parlarne con Vittorio. Quando Conti scoprirà che Marta non gli ha detto della proposta di trasferimento a New York si infurierà e chiederà a Marta di prendere una decisione definitiva.

Anticipazioni al 22 maggio: Maria deve tornare in Sicilia, Cosimo tenta di convincere Gabriella

Tra Maria e Rocco l’amore è forte ed il giovane Amato sta vivendo un momento ricco di soddisfazioni con la vittoria nella gara ottenuta anche grazie a Nino. Non solo, Rocco verrà contattato anche dal direttore di una squadra di ciclismo rinomata.

Per Maria le cose invece si complicano poiché suo padre le anticiperà che una volta celebrate le nozze dovrà lasciare Milano e trasferirsi in Sicilia.

Preoccupazione per il possibile trasferimento anche con Gabriella che si è confidata con Salvatore. Cosimo parlerà con sua madre dell’idea di trasferire tutta la famiglia a Parigi e farà una sorpresa a Gabriella per convincerla.

Spoiler prossima settimana: Fiorenza vuole punire Ludovica usando Marcello

Ludovica ha messo in atto un’idea per far uscire Marcello dal carcere e lo rivela ad Armando e Salvatore: la Brancia è disposta ad esporsi testimoniando in favore di Marcello.

Gli incontri tra Ludovica e l’avvocato Finzi insospettiscono la Gramini che una volta che Marcello sarà scarcerato deciderà di attuare la sua vendetta nei confronti della Brancia.

Il piano di Fiorenza è semplice. Dopo aver seguito Ludovica scoprirà della sua relazione con Marcello ed anche che il giovane è stato appena scarcerato: sarà decisa dunque a rivelare tutto pubblicamente per colpire Ludovica (Giulia Arena).

Per non perdere nessuna anticipazione e curiosità sui protagonisti de Il Paradiso delle Signore 5 non resta che continuare a seguirci!